https://ria.ru/20251105/ataka-2052879499.html
Во Владимире беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
Во Владимире беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру - РИА Новости, 05.11.2025
Во Владимире беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира, сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T05:45:00+03:00
2025-11-05T05:45:00+03:00
2025-11-05T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир
владимирская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg
https://ria.ru/20251104/zelenskiy-2052823947.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
владимир
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_de63fe092f89ad5222f3ffcb4556376f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир, владимирская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир, Владимирская область, Безопасность
Во Владимире беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру пригорода Владимира