Во Владимире беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру - РИА Новости, 05.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:45 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/ataka-2052879499.html
Во Владимире беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
Во Владимире беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру - РИА Новости, 05.11.2025
Во Владимире беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира, сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T05:45:00+03:00
2025-11-05T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир
владимирская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg
https://ria.ru/20251104/zelenskiy-2052823947.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
владимир
владимирская область
Дарья Буймова
Дарья Буймова
владимир, владимирская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир, Владимирская область, Безопасность
Во Владимире беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру

Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру пригорода Владимира

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира, сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале.
"Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира", - написал он.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Взяты под прицел". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине
4 ноября, 18:58
Он отметил, что специалисты работают на месте. Кроме того, с наступлением светлого времени начнётся ликвидация последствий.
Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме, сообщил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимирВладимирская областьБезопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала