Анохин: новый футбольный клуб создадут в Смоленской области
Системную подготовку профессиональных футболистов будут выстраивать в Смоленской области, в частности, в регионе появится новый профессиональный футбольный... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T19:04:00+03:00
смоленская область
василий анохин
роман козлов
россия
россия
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Роман Козлов, Россия
Анохин: новый профессиональный футбольный клуб появится в Смоленской области
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Системную подготовку профессиональных футболистов будут выстраивать в Смоленской области, в частности, в регионе появится новый профессиональный футбольный клуб, сообщил губернатор области Василий Анохин.
Глава региона обсудил развитие спорта на встрече с президентом федерации футбола Смоленской области, ректором Смоленского государственного медицинского университета Романом Козловым. Так, основу будущей команды составят смоленские игроки, а модель ее развития будет строиться по примеру хоккейного клуба "Славутич".
"Планируем создать в регионе непрерывную спортивную "лестницу". Путь спортсмена будет начинаться с раннего возраста в футбольных секциях, продолжаться в школьных спортивных командах, а дальше приведет к игре на национальном и международном уровнях", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Губернатор подчеркнул, что в сентябре футболисты смоленской команды "Университет спорта" завоевали Кубок Союза федераций футбола "Центр", в котором участвовали 28 команд из разных регионов. В дальнейшем, признался Анохин, планируется, что в следующем году футбольная команда, созданная на базе Смоленского государственного университета спорта, будет играть в Футбольной национальной лиге-2.
"Это профессиональный турнир, где выступают сильные коллективы со всей России. Не сомневаюсь, что смоляне с интересом будут следить за играми и поддерживать команду на каждом этапе", – сказал губернатор региона.
Он также назвал важным шагом возвращение стадиона "Спартак" в собственность области.
"Этот объект снова станет центром притяжения для спортсменов и болельщиков. В перспективе там будут проходить тренировки, соревнования и домашние матчи", – сказал губернатор.