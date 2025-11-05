Анохин: новый футбольный клуб создадут в Смоленской области

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Системную подготовку профессиональных футболистов будут выстраивать в Смоленской области, в частности, в регионе появится новый профессиональный футбольный клуб, сообщил губернатор области Василий Анохин.

Глава региона обсудил развитие спорта на встрече с президентом федерации футбола Смоленской области, ректором Смоленского государственного медицинского университета Романом Козловым. Так, основу будущей команды составят смоленские игроки, а модель ее развития будет строиться по примеру хоккейного клуба "Славутич".

"Планируем создать в регионе непрерывную спортивную "лестницу". Путь спортсмена будет начинаться с раннего возраста в футбольных секциях, продолжаться в школьных спортивных командах, а дальше приведет к игре на национальном и международном уровнях", – написал в своем телеграм-канале Анохин.

Губернатор подчеркнул, что в сентябре футболисты смоленской команды "Университет спорта" завоевали Кубок Союза федераций футбола "Центр", в котором участвовали 28 команд из разных регионов. В дальнейшем, признался Анохин, планируется, что в следующем году футбольная команда, созданная на базе Смоленского государственного университета спорта, будет играть в Футбольной национальной лиге-2.

"Это профессиональный турнир, где выступают сильные коллективы со всей России. Не сомневаюсь, что смоляне с интересом будут следить за играми и поддерживать команду на каждом этапе", – сказал губернатор региона.

Он также назвал важным шагом возвращение стадиона "Спартак" в собственность области.