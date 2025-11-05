Рейтинг@Mail.ru
Анисимова обыграла Швентек и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
05.11.2025
Теннис
 
21:35 05.11.2025
Анисимова обыграла Швентек и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
Анисимова обыграла Швентек и вышла в полуфинал итогового турнира WTA - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Анисимова обыграла Швентек и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
Американка Аманда Анисимова вышла в полуфинал итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
теннис
спорт
ига швентек
аманда анисимова
серена уильямс
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, ига швентек, аманда анисимова, серена уильямс, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Ига Швентек, Аманда Анисимова, Серена Уильямс, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Анисимова обыграла Швентек и вышла в полуфинал итогового турнира WTA

Американка Анисимова пробилась в полуфинал итогового турнира WTA

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американка Аманда Анисимова вышла в полуфинал итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
В заключительном матче группового этапа четвертая ракетка мира обыграла польку Игу Швентек (2-й номер рейтинга WTA) со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
WTA Finals, Serena Williams Group
05 ноября 2025 • начало в 18:50
Завершен
Ига Швентек
1 : 27:64:62:6
Аманда Анисимова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Анисимова выиграла два из трех матчей и заняла второе место в таблице группы Серены Уильямс. Победительница итогового турнира 2023 года Швентек с одной победой стала третьей и не смогла выйти в плей-офф. Ранее из этой группы в плей-офф квалифицировалась представительница Казахстана Елена Рыбакина.
Итоговый турнир WTA с участием восьми теннисисток проходит с 1 по 8 ноября.
Российская теннисистка Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Александрова проиграла Рыбакиной на итоговом турнире WTA
5 ноября, 18:32
 
Теннис
 
Матч-центр
 
