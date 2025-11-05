https://ria.ru/20251105/anisimova-2053066289.html
Анисимова обыграла Швентек и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
Анисимова обыграла Швентек и вышла в полуфинал итогового турнира WTA - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Анисимова обыграла Швентек и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
Американка Аманда Анисимова вышла в полуфинал итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Анисимова обыграла Швентек и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
Американка Анисимова пробилась в полуфинал итогового турнира WTA