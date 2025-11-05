Рейтинг@Mail.ru
Андреев рассказал, когда решится вопрос участия российских гимнастов в ЧЕ
13:59 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/andreev-2052964828.html
Андреев рассказал, когда решится вопрос участия российских гимнастов в ЧЕ
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев заявил журналистам, что судьба участия российских гимнастов в чемпионате Европы станет...
дмитрий андреев
спортивная гимнастика
/20251028/marinov-2051111223.html
2025
дмитрий андреев, спортивная гимнастика
Дмитрий Андреев, Спортивная гимнастика
Андреев рассказал, когда решится вопрос участия российских гимнастов в ЧЕ

Андреев: вопрос участия россиян в ЧЕ по спортивной гимнастике решит конгресс

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев заявил журналистам, что судьба участия российских гимнастов в чемпионате Европы станет известна после конгресса.
31-й конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), где будет обсуждаться вопрос допуска россиян на чемпионат Европы, пройдет в Праге 28-29 ноября.
"Дальнейшие планы по международным стартам будут зависеть от конгресса Европейского гимнастического союза. Мы напрямую зависим от допуска на чемпионат Европы, потому что следующий чемпионат мира - отбор на Олимпийские игры, чтобы туда попасть, мы должны выступить на чемпионате Европы. Если будет допуск, то вплотную готовимся к чемпионату Европы, чтобы отобраться на чемпионат и Олимпиаду. Если нет, то будем отбираться через личные лицензии, этапы Кубка мира", - сказал Андреев.
Даниел Маринов - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Маринов заявил, что американцы тоже против вмешательства политики в спорт
28 октября, 10:42
 
Дмитрий АндреевСпортивная гимнастика
 
