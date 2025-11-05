Андреев рассказал, когда решится вопрос участия российских гимнастов в ЧЕ

«

"Дальнейшие планы по международным стартам будут зависеть от конгресса Европейского гимнастического союза. Мы напрямую зависим от допуска на чемпионат Европы, потому что следующий чемпионат мира - отбор на Олимпийские игры, чтобы туда попасть, мы должны выступить на чемпионате Европы. Если будет допуск, то вплотную готовимся к чемпионату Европы, чтобы отобраться на чемпионат и Олимпиаду. Если нет, то будем отбираться через личные лицензии, этапы Кубка мира", - сказал Андреев.