Андреев рассказал, когда решится вопрос участия российских гимнастов в ЧЕ
Андреев рассказал, когда решится вопрос участия российских гимнастов в ЧЕ
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев заявил журналистам, что судьба участия российских гимнастов в чемпионате Европы станет... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
дмитрий андреев
спортивная гимнастика
Андреев рассказал, когда решится вопрос участия российских гимнастов в ЧЕ
