Александрова проиграла Рыбакиной на итоговом турнире WTA
05.11.2025
Теннис
 
18:32 05.11.2025 (обновлено: 18:34 05.11.2025)
Александрова проиграла Рыбакиной на итоговом турнире WTA
Александрова проиграла Рыбакиной на итоговом турнире WTA

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в третьем матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Встреча группы Серены Уильямс завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу уроженки Москвы, которая является шестой ракеткой мира. Александрова (десятый номер рейтинга WTA) в среду заменила снявшуюся из-за вирусного заболевания американку Мэдисон Киз (7). Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.
Рыбакина выиграла все три матча и сыграет в полуфинале турнира. Александрова завершила участие в соревнованиях.
Итоговый турнир WTA с участием восьми теннисисток проходит с 1 по 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет 15,5 миллиона долларов.
