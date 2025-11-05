https://ria.ru/20251105/aleksandrova-2053038181.html
Александрова проиграла Рыбакиной на итоговом турнире WTA
Александрова проиграла Рыбакиной на итоговом турнире WTA - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Александрова проиграла Рыбакиной на итоговом турнире WTA
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в третьем матче группового этапа итогового турнира Женской... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T18:32:00+03:00
2025-11-05T18:32:00+03:00
2025-11-05T18:34:00+03:00
теннис
спорт
казахстан
саудовская аравия
москва
екатерина александрова
елена рыбакина
серена уильямс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879858163_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_b23db5ca54b055e793a3d55703ea20f4.jpg
/20251104/tennis-2052856876.html
казахстан
саудовская аравия
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879858163_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_0e1da5ceb0e0a42b9d51506dda8a0ac3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, казахстан, саудовская аравия, москва, екатерина александрова, елена рыбакина, серена уильямс, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Казахстан, Саудовская Аравия, Москва, Екатерина Александрова, Елена Рыбакина, Серена Уильямс, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Александрова проиграла Рыбакиной на итоговом турнире WTA
Вышедшая на замену Александрова уступила Рыбакиной на итоговом турнире WTA