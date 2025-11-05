https://ria.ru/20251105/alaev-2053030249.html
Алаев высказался о попытке похищения футболиста Мостового
Алаев высказался о попытке похищения футболиста Мостового
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что истории, подобные попытке похищения футболиста петербургского "Зенита" Андрея Мостового, не должны повторяться.
23 октября в Петербурге была предпринята попытка похищения Мостового. Подозреваемых позже задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, попытке похищения и разбое.
"Как можно отреагировать в современном мире на попытку похищения человека на улице? Вызывает недоумение. Знаю, что компетентные органы разобрались. Будь это футболист, болельщик и кто угодно, не хотелось бы, чтобы такие истории повторялись", - сказал Алаев журналистам.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что фигуранты дел о похищении действовали по указанию пользователя в мессенджере Telegram с ником "Сатанист". Сообщалось также, что предполагаемый заказчик похищений бизнесмена и футболиста в Петербурге находится не в России. Об этом рассказали задержанные на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Другой фигурант рассказал, что ему предложили "заработать денег спортсменом", он согласился. Третий задержанный сообщил правоохранителям, что все указания они получали по телефону. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что фигурантам обещали заплатить 5 миллионов рублей.