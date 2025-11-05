Алаев заявил, что РПЛ не хватает новых звезд футбола

"Мы подписали меморандум с нашим статистическим партнером, нам удалось сохранить темпы (финансового) роста, которые мы планируем для себя, для стратегии. Мы ставили себе ориентиры в стратегии - 20% минимум роста всех доходов от цикла к циклу. Сейчас мы как раз находимся при подписании контрактов нового цикла, и у меня нет сомнений, что мы выполним наш KPI, который как раз является 20%. Цифры раскрывать все не могу", - добавил Алаев.