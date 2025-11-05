Алаев заявил, что РПЛ не хватает новых звезд футбола

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российской премьер-лиге (РПЛ) не хватает новых звезд футбола, которых будут узнавать зрители, заявил глава организации Александр Алаев на международном форуме "Россия - спортивная держава".
"Мы не боимся говорить о наших слабых местах. Болельщики ходят, играют яркие футболисты, но звезд нам не хватает. Для того, чтобы продавать продукт, для того, чтобы развиваться, в том числе и с точки зрения аудитории, с точки зрения коммерции, нужны настоящие звезды. И, наверное, если сейчас мы выйдем на улицу и спросим: "Кто главные звезды РПЛ?" Мой прогноз, что первые два места займут Игорь Акинфеев и Артем Дзюба. Мало, кто знает наших юных звезд. Здесь наша общая задача, чтобы произошла смена поколений. Нет болельщиков - нет футбола. Что бы мы ни говорили, все равно главный и ключевой фактор - это аудитория", - заявил Алаев на сессии "Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030".
"Мы подписали меморандум с нашим статистическим партнером, нам удалось сохранить темпы (финансового) роста, которые мы планируем для себя, для стратегии. Мы ставили себе ориентиры в стратегии - 20% минимум роста всех доходов от цикла к циклу. Сейчас мы как раз находимся при подписании контрактов нового цикла, и у меня нет сомнений, что мы выполним наш KPI, который как раз является 20%. Цифры раскрывать все не могу", - добавил Алаев.
Также глава РПЛ отметил, что у лиги нет продвижения в вопросе новых технологий.
"По технологиям, к сожалению, точно нечем особо похвастаться. Да, у нас совместно с Российским футбольным союзом (РФС) есть цифровой продукт VAR, у нас отличные продакшн, ТВ-картинка, но если говорить о лиге с точки зрения работы соцсетей, то тут нам есть куда расти, потому что ни сайт, ни приложение пока не соответствуют", - заключил Алаев.
Дегтярев сообщил, что отмены карты болельщика не ожидается
5 ноября, 15:29