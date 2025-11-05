Алаев сравнил охват аудитории РПЛ с чемпионатами Испании и Италии

Стратегию развития лиги Алаев сравнил с томом романа "Война и мир". В качестве основных вызовов и целей РПЛ указаны развитие высококонкурентного чемпионата, рост субъектности лиги в контексте взаимоотношений с регуляторами, борьба за внимание аудитории и развитие бренда лиги, повышение имиджевой и медийной привлекательности игроков, а также рост стоимости коммерческих прав РПЛ и клубов.

"Понятно, что вызовы, которые стоят перед нами, - о них я частично уже говорил, и о них говорил и министр, - это развитие высококонкурентного чемпионата. Это рост субъектности лиги в контексте взаимоотношений с регуляторами, это отдельная тема. Но тем не менее, вот именно в такой взаимовыгодной и продуктивной работе между субъектами футбола и спорта и будут рождаться правильные решения, о чем мы только что говорили", - отметил Алаев.