Алаев сравнил охват аудитории РПЛ с чемпионатами Испании и Италии
Футбол
 
15:36 05.11.2025
Алаев сравнил охват аудитории РПЛ с чемпионатами Испании и Италии
Алаев сравнил охват аудитории РПЛ с чемпионатами Испании и Италии - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Алаев сравнил охват аудитории РПЛ с чемпионатами Испании и Италии
Российская премьер-лига (РПЛ) ставит перед собой амбициозные цели и намерена конкурировать с чемпионатами Испании и Италии по футболу в плане охвата аудитории,... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
футбол
спорт
александр алаев
российская премьер-лига (рпл)
чемпионат испании по футболу
серия а (чемпионат италии по футболу)
Алаев сравнил охват аудитории РПЛ с чемпионатами Испании и Италии

Алаев: наши ближайшие конкуренты по охвату аудитории — Ла Лига и Серия А

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Российской премьер-лиги Александр Алаев
Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев. Архивное фото
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российская премьер-лига (РПЛ) ставит перед собой амбициозные цели и намерена конкурировать с чемпионатами Испании и Италии по футболу в плане охвата аудитории, заявил президент лиги Александр Алаев на сессии "Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030".
Сессия проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава". По словам Алаева, РПЛ, столкнувшись со сложностями в лице эпидемии коронавируса и необходимости для зрителей иметь карту болельщика, сумела вернуться на доковидную посещаемость матчей в 14 тысяч зрителей. Как следует из презентации, количество подписчиков РПЛ в социальных сетях с 4 млн человек в сезоне-2021/22 выросло до 4,7 млн в нынешнем сезоне, а средний охват бесплатной трансляции лиги составляет 3 млн зрителей.
"Мы действительно в топе всех показателей. Для нас есть два базовых показателя. Один из них - это средний рейтинг трансляции среди мужчин "18+", и здесь мы этот рейтинг 1,5 млн перевыполняем. И уверен, что сможем держать эту планку. Также очень показательной цифрой является охват и средний охват на федеральном эфире бесплатной трансляции 3 миллиона человек. Очень хорошие цифры. Но наши ближайшие конкуренты - это Ла Лига (1,7 млн охвата) и Серия А (1,6 млн). Кажется, что цифры более чем достойные и некуда расти, но, еще раз, мы не боимся амбициозных целей, мы готовы двигаться, мы готовы выполнять обещания и, главное, за них отвечать", - заявил Алаев.
На развитие молодежного футбола за 5 лет было выделено 21,7 млрд рублей. Алаев отметил, что благодаря доверию молодежи средний возраст РПЛ составляет теперь 25 лет и по этому показателю лига входит в топ-5.
Стратегию развития лиги Алаев сравнил с томом романа "Война и мир". В качестве основных вызовов и целей РПЛ указаны развитие высококонкурентного чемпионата, рост субъектности лиги в контексте взаимоотношений с регуляторами, борьба за внимание аудитории и развитие бренда лиги, повышение имиджевой и медийной привлекательности игроков, а также рост стоимости коммерческих прав РПЛ и клубов.
"Понятно, что вызовы, которые стоят перед нами, - о них я частично уже говорил, и о них говорил и министр, - это развитие высококонкурентного чемпионата. Это рост субъектности лиги в контексте взаимоотношений с регуляторами, это отдельная тема. Но тем не менее, вот именно в такой взаимовыгодной и продуктивной работе между субъектами футбола и спорта и будут рождаться правильные решения, о чем мы только что говорили", - отметил Алаев.
Футбол
 
