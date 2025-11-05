СМИ: ЕК и Бельгия обсудят использование активов России в пятницу

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Представители руководства Еврокомиссии и Бельгии встретятся в пятницу для обсуждения использования замороженных российских активов, сообщает издание Politico со ссылкой на двух официальных лиц.
"Первые лица Еврокомиссии и бельгийского правительства встретятся в пятницу в попытке выйти из политического тупика из-за использования замороженных российских активов для финансирования 140 миллиардов евро... кредита Украине", - говорится в публикации со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников.
Как отмечает издание, Еврокомиссия на встрече представит альтернативные варианты финансирования Украины, в том числе и займы у стран-членов Евросоюза; ЕК предупреждает, что если соглашения касательно использования замороженных активов РФ достичь не удастся, то правительствам стран ЕС "придется содержать Киев на средства из собственных кошельков". Politico указывает на то, что у европейских столиц "мало желания" это делать после того, как пандемия развалила их государственные бюджеты.
"Надежда на то, что (премьер-министр Бельгии Барт) де Вевер, который сам финансово стеснен, пойдет на попятную, когда увидит, что других жизнеспособных вариантов нет", - говорится в публикации.
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо 28 октября заявила, что Еврокомиссия по-прежнему сосредоточена на идее использования замороженных активов РФ для финансирования Украины. В Брюсселе 23 октября состоялся саммит ЕС, по итогам которого решение по российским активам было перенесено на декабрь. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии для реализации этого плана.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Она также заявила, что Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ в случае конфискации ее замороженных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.