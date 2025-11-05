СМИ: ЕК и Бельгия обсудят использование активов России в пятницу

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Представители руководства Еврокомиссии и Бельгии встретятся в пятницу для обсуждения использования замороженных российских активов, сообщает издание Politico со ссылкой на двух официальных лиц.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.