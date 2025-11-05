Рейтинг@Mail.ru
В ЕС обсудят использование российских активов для кредита Украине
05.11.2025
В ЕС обсудят использование российских активов для кредита Украине
В ЕС обсудят использование российских активов для кредита Украине - РИА Новости, 05.11.2025
В ЕС обсудят использование российских активов для кредита Украине
Постоянные представители стран ЕС с 11.30 мск среды в Брюсселе в рамках комитета COREPER II обсудят предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит на... РИА Новости, 05.11.2025
экономика, россия, украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, euroclear
Экономика, Россия, Украина, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear
В ЕС обсудят использование российских активов для кредита Украине

Постпреды стран ЕС обсудят использование российских активов для кредита Украине

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС с 11.30 мск среды в Брюсселе в рамках комитета COREPER II обсудят предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит на основе активов ЦБ РФ, замороженных в депозитарии Euroclear.
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо 28 октября заявила, что Еврокомиссия по-прежнему сосредоточена на идее использования замороженных активов РФ для финансирования Украины. В Брюсселе 23 октября состоялся саммит ЕС, по итогам которого решение по российским активам было перенесено на декабрь. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии для реализации этого плана.
В повестке заседания комитета COREPER II указано, что постпреды стран ЕС "обменяются мнениями" по поводу экономических и финансовых последствий конфликта на Украине, что подразумевает рассмотрение предложения Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Комитет постоянных представителей при Евросоюзе (COREPER II) - это орган, в который входят постпреды государств-членов ЕС при Евросоюзе. Он готовит работу Совета ЕС в сферах внешней политики, безопасности, обороны, финансов, юстиции и институциональных вопросов. COREPER II координирует позиции стран, ведёт переговоры по проектам решений и регламентов, а также обеспечивает выработку единой линии для последующего утверждения на уровне министров.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Она также заявила, что Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ в случае конфискации ее замороженных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
