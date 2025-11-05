В ЕС обсудят использование российских активов для кредита Украине

БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС с 11.30 мск среды в Брюсселе в рамках комитета COREPER II обсудят предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит на основе активов ЦБ РФ, замороженных в депозитарии Euroclear.

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо 28 октября заявила, что Еврокомиссия по-прежнему сосредоточена на идее использования замороженных активов РФ для финансирования Украины . В Брюсселе 23 октября состоялся саммит ЕС , по итогам которого решение по российским активам было перенесено на декабрь. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии для реализации этого плана.

В повестке заседания комитета COREPER II указано, что постпреды стран ЕС "обменяются мнениями" по поводу экономических и финансовых последствий конфликта на Украине, что подразумевает рассмотрение предложения Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.

Комитет постоянных представителей при Евросоюзе (COREPER II) - это орган, в который входят постпреды государств-членов ЕС при Евросоюзе. Он готовит работу Совета ЕС в сферах внешней политики, безопасности, обороны, финансов, юстиции и институциональных вопросов. COREPER II координирует позиции стран, ведёт переговоры по проектам решений и регламентов, а также обеспечивает выработку единой линии для последующего утверждения на уровне министров.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Она также заявила, что Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ в случае конфискации ее замороженных активов.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.