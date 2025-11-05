Рейтинг@Mail.ru
"Плевать на последствия". Европа идет ва-банк
08:00 05.11.2025 (обновлено: 08:01 05.11.2025)
"Плевать на последствия". Европа идет ва-банк
"Плевать на последствия". Европа идет ва-банк
ЕК твердо намерена предоставить кредит Украине за счет замороженных российских активов. Пока странам ЕС не удалось прийти к единому мнению: никто не готов нести РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T08:00:00+03:00
2025-11-05T08:01:00+03:00
"Плевать на последствия". Европа идет ва-банк

Сиверова: законно использовать замороженные российские активы не получится

© AP Photo / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. ЕК твердо намерена предоставить кредит Украине за счет замороженных российских активов. Пока странам ЕС не удалось прийти к единому мнению: никто не готов нести риски в одиночку, но чиновники активно работают над решением вопроса и рассчитывают достичь соглашения уже в декабре. О подводных камнях процесса — в материале РИА Новости.

Чужие деньги

В Евросоюзе не оставляют попыток наложить руки на замороженные российские активы. Средства хотят пустить на финансирование Киева. США фактически прекратили поддержку, а без кредита Украине грозит дефицит в 60 миллиардов долларов в течение следующих двух лет. Страна лишится "последнего шанса укрепить позиции", пишет Politico.
Киев и так испытывает рекордный дефицит бюджета: в прошлом году — на 43,9 миллиарда долларов, а в 2025-м, по оценкам Национального банка Украины (НБУ), сумма достигнет $46,83 миллиарда — 22,1% ВВП. Покрытие финансовых нужд осуществляется в основном за счет помощи международных партнеров.
© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Однако собственных средств европейцам не хватает. Пока ЕС выплачивает Украине доходы от российских активов: к началу октября перевели очередной транш в четыре миллиарда евро. Таким образом, общая сумма помощи с 2022-го — порядка 178 миллиардов евро.
Обеспечивать потребности Киева ЕК хочет за счет так называемого "репарационного кредита" — фактически беспроцентной ссуды под залог российских средств.
"Русские делают ставку на нашу усталость от войны, но кредит на репарации может показать России, что Украина будет финансово жизнеспособной в ближайшие два-три года", — цитирует Politico неназванного дипломата из ЕС.
Марк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
"Это бессмысленно". Запад отвернулся от Киева в критический момент
19 октября, 08:00

Кто будет отвечать

Конфискация российских средств вызвала резкую критику. Особенно обеспокоилась Бельгия, поскольку именно там расположен депозитарий Euroclear. Премьер-министр Барт де Вевер назвал предложение ЕК актом войны. "Мы живем в реальном, а не в вымышленном мире. Если конфисковать у кого-либо активы, будут последствия, системные угрозы для всей финансовой мировой системы", — подчеркнул он.
По словам посла Франции в России Николя де Ривьера, Париж также не поддерживает радикальных мер. "Еще раз подчеркну: позиция Франции совершенно однозначна. Речи о конфискации средств, которые нам не принадлежат, не идет. Важно, чтобы все действия строго соответствовали закону", — сказал он в интервью газете "Ведомости".
Тем не менее использование средств Москвы европейские страны поддерживают, вопрос только в том, кто будет отвечать. Бельгийский премьер потребовал распределения ответственности между всеми членами ЕС.
"Если вы хотите так поступить (использовать активы для Украины. — Прим. ред.), нам придется сделать это всем вместе. Мы хотим гарантий, что в случае необходимости возврата денег каждое государство — член ЕС внесет свою лепту. Последствия будут не только для Бельгии", — заявил де Вевер.
© AP Photo / Yuki IwamuraПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на заседании в Организации Объединенных Наций
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на заседании в Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на заседании в Организации Объединенных Наций
Дело в том, что "юридически чистого" способа провернуть дело не существует, говорит старший юрист консалтинговой компании ITSWM Вероника Сиверова. Инициатива ЕК нарушает основополагающий принцип международного права — суверенный иммунитет, защищающий государственные активы от принудительных мер со стороны других государств без согласия страны-владельца. Именно поэтому некоторые страны, включая Канаду и Швейцарию, воздерживаются от рассмотрения вариантов конфискации без судебного решения.
Прямой кредит под залог замороженных средств остается крайне рискованным. Альтернативный подход ЕК состоит в обмене замороженных российских активов на облигации ЕС. Их продадут инвесторам, а доход направят Киеву.
"Схема предусматривает перевод российских денежных средств из Euroclear в компанию специального назначения (SPV), принадлежащую правительствам стран ЕС. В обмен ЕК выпустит для Euroclear бескупонные облигации, гарантированные акционерами SPV, то есть странами ЕС, пропорционально размеру их экономик", — поясняет Сиверова.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Запад может потерять 285 миллиардов долларов при конфискации активов России
14 сентября, 07:10
Такой подход позволит избежать прямой конфискации, формально минуя юридические барьеры и привлечь рынок капитала для масштабной поддержки Украины, отмечает инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев.

Ограничивающий фактор

Тем не менее риски все же есть. В первую очередь европейцы боятся ответных мер: Москва может просто конфисковать западные активы. "В этом случае придется выплачивать компенсации пострадавшим компаниям. Расходы лягут на сами государства ЕС или общий фонд Евросоюза. Поэтому сейчас столько споров о механизме распределения рисков — никто не хочет нести убытки в одиночку", — комментирует Варфоломеев.
Кроме того, международные суды могут признать даже менее рискованный вариант с облигациями обходом суверенного иммунитета, добавляет Сиверова. А без общеевропейских гарантий вся юридическая и финансовая ответственность за использование замороженных российских активов фактически ложится на Бельгию и Euroclear. "В международном праве именно юрисдикция, на территории которой совершается спорное действие, несет риск исков", — уточняет юрист. Таким образом, к депозитарию будут обращаться и пострадавшие от ответных санкций компании, и он окажется под двойным давлением Москвы и Брюсселя.
© Getty Images / picture alliance/Philipp von DitfurthЛоготип Европарламента
Логотип Европарламента - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Getty Images / picture alliance/Philipp von Ditfurth
Логотип Европарламента
В качестве варианта ЕК может предложить создание гарантийного пула ЕС, аналогичного тем, что использовались для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Но и это не обеспечивает полной безопасности.
Среди прочих рисков эксперты называют подрыв доверия к европейской финансовой системе, а также инфраструктуре хранения активов и евро как надежной резервной валюте — у инвесторов возникнут опасения, что их деньги тоже могут заморозить или изъять в будущем.
Проблем добавляет и отсутствие единства в этом вопросе: Прибалтика горячо поддерживает скорейшие и жесткие меры, Восток резко против, страны Центральной и Южной Европы занимают осторожную позицию — им есть что терять. Ситуация грозит обострением противоречий и внутренним расколом ЕС.
 
В миреУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearРоссияЗамороженные российские активыСанкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
