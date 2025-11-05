"Плевать на последствия". Европа идет ва-банк

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. ЕК твердо намерена предоставить кредит Украине за счет замороженных российских активов. Пока странам ЕС не удалось прийти к единому мнению: никто не готов нести риски в одиночку, но чиновники активно работают над решением вопроса и рассчитывают достичь соглашения уже в декабре. О подводных камнях процесса — в материале РИА Новости.

Чужие деньги

В Евросоюзе не оставляют попыток наложить руки на замороженные российские активы. Средства хотят пустить на финансирование Киева. США фактически прекратили поддержку, а без кредита Украине грозит дефицит в 60 миллиардов долларов в течение следующих двух лет. Страна лишится "последнего шанса укрепить позиции", пишет Politico.

Киев и так испытывает рекордный дефицит бюджета: в прошлом году — на 43,9 миллиарда долларов, а в 2025-м, по оценкам Национального банка Украины (НБУ), сумма достигнет $46,83 миллиарда — 22,1% ВВП. Покрытие финансовых нужд осуществляется в основном за счет помощи международных партнеров.

© AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом © AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом

Однако собственных средств европейцам не хватает. Пока ЕС выплачивает Украине доходы от российских активов: к началу октября перевели очередной транш в четыре миллиарда евро. Таким образом, общая сумма помощи с 2022-го — порядка 178 миллиардов евро.

Обеспечивать потребности Киева ЕК хочет за счет так называемого "репарационного кредита" — фактически беспроцентной ссуды под залог российских средств.

"Русские делают ставку на нашу усталость от войны, но кредит на репарации может показать России, что Украина будет финансово жизнеспособной в ближайшие два-три года", — цитирует Politico неназванного дипломата из ЕС.

Кто будет отвечать

Конфискация российских средств вызвала резкую критику. Особенно обеспокоилась Бельгия, поскольку именно там расположен депозитарий Euroclear. Премьер-министр Барт де Вевер назвал предложение ЕК актом войны. "Мы живем в реальном, а не в вымышленном мире. Если конфисковать у кого-либо активы, будут последствия, системные угрозы для всей финансовой мировой системы", — подчеркнул он.

По словам посла Франции в России Николя де Ривьера, Париж также не поддерживает радикальных мер. "Еще раз подчеркну: позиция Франции совершенно однозначна. Речи о конфискации средств, которые нам не принадлежат, не идет. Важно, чтобы все действия строго соответствовали закону", — сказал он в интервью газете "Ведомости".

Тем не менее использование средств Москвы европейские страны поддерживают, вопрос только в том, кто будет отвечать. Бельгийский премьер потребовал распределения ответственности между всеми членами ЕС.

"Если вы хотите так поступить (использовать активы для Украины. — Прим. ред.), нам придется сделать это всем вместе. Мы хотим гарантий, что в случае необходимости возврата денег каждое государство — член ЕС внесет свою лепту. Последствия будут не только для Бельгии", — заявил де Вевер.

© AP Photo / Yuki Iwamura Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на заседании в Организации Объединенных Наций © AP Photo / Yuki Iwamura Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на заседании в Организации Объединенных Наций

Дело в том, что "юридически чистого" способа провернуть дело не существует, говорит старший юрист консалтинговой компании ITSWM Вероника Сиверова. Инициатива ЕК нарушает основополагающий принцип международного права — суверенный иммунитет, защищающий государственные активы от принудительных мер со стороны других государств без согласия страны-владельца. Именно поэтому некоторые страны, включая Канаду и Швейцарию, воздерживаются от рассмотрения вариантов конфискации без судебного решения.

Прямой кредит под залог замороженных средств остается крайне рискованным. Альтернативный подход ЕК состоит в обмене замороженных российских активов на облигации ЕС. Их продадут инвесторам, а доход направят Киеву.

"Схема предусматривает перевод российских денежных средств из Euroclear в компанию специального назначения (SPV), принадлежащую правительствам стран ЕС. В обмен ЕК выпустит для Euroclear бескупонные облигации, гарантированные акционерами SPV, то есть странами ЕС, пропорционально размеру их экономик", — поясняет Сиверова.

Такой подход позволит избежать прямой конфискации, формально минуя юридические барьеры и привлечь рынок капитала для масштабной поддержки Украины, отмечает инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев.

Ограничивающий фактор

Тем не менее риски все же есть. В первую очередь европейцы боятся ответных мер: Москва может просто конфисковать западные активы. "В этом случае придется выплачивать компенсации пострадавшим компаниям. Расходы лягут на сами государства ЕС или общий фонд Евросоюза. Поэтому сейчас столько споров о механизме распределения рисков — никто не хочет нести убытки в одиночку", — комментирует Варфоломеев.

Кроме того, международные суды могут признать даже менее рискованный вариант с облигациями обходом суверенного иммунитета, добавляет Сиверова. А без общеевропейских гарантий вся юридическая и финансовая ответственность за использование замороженных российских активов фактически ложится на Бельгию и Euroclear. "В международном праве именно юрисдикция, на территории которой совершается спорное действие, несет риск исков", — уточняет юрист. Таким образом, к депозитарию будут обращаться и пострадавшие от ответных санкций компании, и он окажется под двойным давлением Москвы и Брюсселя.

© Getty Images / picture alliance/Philipp von Ditfurth Логотип Европарламента © Getty Images / picture alliance/Philipp von Ditfurth Логотип Европарламента

В качестве варианта ЕК может предложить создание гарантийного пула ЕС, аналогичного тем, что использовались для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Но и это не обеспечивает полной безопасности.

Среди прочих рисков эксперты называют подрыв доверия к европейской финансовой системе, а также инфраструктуре хранения активов и евро как надежной резервной валюте — у инвесторов возникнут опасения, что их деньги тоже могут заморозить или изъять в будущем.