Московские аэропорты работают штатно, несмотря на туман

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аэропорты Московского авиационного узла (МАУ) на фоне тумана в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней Домодедово и Жуковский.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что очаги туманов фиксируются в столичном регионе в среду утром, местами они ухудшают видимость до 200 метров.

"Погодные условия нормальные, аэропорт Жуковский работает в штатном режиме", - сообщили в авиагавани.

Домодедово отметили, что утром в аэропорту введен режим работы служб в условиях ограниченной видимости.

"В аэропорту Домодедово в 07.06 введен режим работы служб в условиях ограниченной видимости. На данный момент рейсы принимаются и отправляются согласно расписанию", - сообщили там.

Во Внуково также сообщили РИА Новости, что аэропорт обслуживает воздушные суда и пассажиров в штатном режиме.

"Международный аэропорт Внуково обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково нет", - отметили в пресс-службе аэропорта.