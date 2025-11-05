Рейтинг@Mail.ru
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на туман - РИА Новости, 05.11.2025
08:40 05.11.2025 (обновлено: 09:08 05.11.2025)
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на туман
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на туман - РИА Новости, 05.11.2025
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на туман
Аэропорты Московского авиационного узла (МАУ) на фоне тумана в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней Домодедово и... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T08:40:00+03:00
2025-11-05T09:08:00+03:00
михаил леус
домодедово (аэропорт)
общество
погода
внуково (аэропорт)
аэропорт "жуковский"
https://ria.ru/20251104/moskva-2052850014.html
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
михаил леус, домодедово (аэропорт), общество, погода, внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский"
Михаил Леус, Домодедово (аэропорт), Общество, Погода, Внуково (аэропорт), Аэропорт "Жуковский"
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на туман

Московские аэропорты работают в штатном режиме на фоне тумана

© РИА Новости / Евгений Биятов
Здание международного аэропорта "Домодедово"
Здание международного аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аэропорты Московского авиационного узла (МАУ) на фоне тумана в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней Домодедово и Жуковский.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что очаги туманов фиксируются в столичном регионе в среду утром, местами они ухудшают видимость до 200 метров.
"Погодные условия нормальные, аэропорт Жуковский работает в штатном режиме", - сообщили в авиагавани.
В Домодедово отметили, что утром в аэропорту введен режим работы служб в условиях ограниченной видимости.
"В аэропорту Домодедово в 07.06 введен режим работы служб в условиях ограниченной видимости. На данный момент рейсы принимаются и отправляются согласно расписанию", - сообщили там.
Во Внуково также сообщили РИА Новости, что аэропорт обслуживает воздушные суда и пассажиров в штатном режиме.
"Международный аэропорт Внуково обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково нет", - отметили в пресс-службе аэропорта.
В аэропорту "Шереметьево" также подтвердили, что работают без ограничений на фоне тумана.
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана
4 ноября, 22:13
 
Михаил ЛеусДомодедово (аэропорт)ОбществоПогодаВнуково (аэропорт)Аэропорт "Жуковский"
 
 
