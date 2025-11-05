https://ria.ru/20251105/aeroporty-2052891523.html
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на туман
2025-11-05T08:40:00+03:00
2025-11-05T08:40:00+03:00
2025-11-05T09:08:00+03:00
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аэропорты Московского авиационного узла (МАУ) на фоне тумана в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней Домодедово и Жуковский.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус
сообщил, что очаги туманов фиксируются в столичном регионе в среду утром, местами они ухудшают видимость до 200 метров.
"Погодные условия нормальные, аэропорт Жуковский работает в штатном режиме", - сообщили в авиагавани.
В Домодедово
отметили, что утром в аэропорту введен режим работы служб в условиях ограниченной видимости.
"В аэропорту Домодедово в 07.06 введен режим работы служб в условиях ограниченной видимости. На данный момент рейсы принимаются и отправляются согласно расписанию", - сообщили там.
Во Внуково также сообщили РИА Новости, что аэропорт обслуживает воздушные суда и пассажиров в штатном режиме.
"Международный аэропорт Внуково обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково нет", - отметили в пресс-службе аэропорта.
В аэропорту "Шереметьево" также подтвердили, что работают без ограничений на фоне тумана.