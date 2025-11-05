Аэропорт Брюсселя отменил около 40 рейсов из-за БПЛА в небе

"Мы ожидаем отмену нескольких десятков рейсов в среду из-за самолетов, которые во вторник вечером были перенаправлены в другие аэропорты и поэтому не могут быть доступны для выполнения полетов… Все самолеты, которые были перенаправлены в другие города, уже вернулись в Завентем или находятся в пути. Поэтому мы ожидаем, что перебои постепенно прекратятся, хотя некоторые незначительные задержки всё еще возможны", - сообщили агентству в пресс-службе аэропорта.