Аэропорт Брюсселя отменил около 40 рейсов из-за БПЛА в небе

БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя Завентем в среду был вынужден отменить порядка 40 рейсов в связи с перерывом в работе накануне вечером из-за появления в небе беспилотника, сообщает агентство Belga.
"Мы ожидаем отмену нескольких десятков рейсов в среду из-за самолетов, которые во вторник вечером были перенаправлены в другие аэропорты и поэтому не могут быть доступны для выполнения полетов… Все самолеты, которые были перенаправлены в другие города, уже вернулись в Завентем или находятся в пути. Поэтому мы ожидаем, что перебои постепенно прекратятся, хотя некоторые незначительные задержки всё еще возможны", - сообщили агентству в пресс-службе аэропорта.
В сообщении также поясняется, что всего в среду были отменены 40 рейсов: 16 вылетавших и 24 – прибывающих.
Во вторник около 20.00 по местному времени (22.00 мск) международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты Льежа и Шарлеруа закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА и над военными бельгийскими базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате дронов информации нет.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер экстренно созывает Совет нацбезопасности утром в четверг.
Бельгийским военным дали распоряжение уничтожать беспилотники, если они будут обнаружены над военными базами, однако глава минобороны королевства Тео Франкен признал, что у ведомства "недостаточно ресурсов". Пока военные Бельгии не смогли сбить ни одного БПЛА, о которых сообщалось в октябре и в начале ноября.
Три больших дрона были замечены 1 и 2 ноября над бельгийской военной базой Кляйне-Брогель. Ранее глава минобороны Бельгии заявлял, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Также 10 октября Франкен сообщал, что около 15 беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.