https://ria.ru/20251105/aeroport-2052862322.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.11.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T00:53:00+03:00
2025-11-05T00:53:00+03:00
2025-11-05T00:53:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155766/90/1557669005_0:364:2993:2047_1920x0_80_0_0_86ba9b19101308952aed3fe5166ae973.jpg
https://ria.ru/20251104/ogranicheniya--2052737857.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155766/90/1557669005_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_b204d4e36a3e7e5550303f926750660f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов