https://ria.ru/20251105/administratsija-2052864965.html
Экс-советник Трампа раскрыл, что Нуланд сделала для Зеленского
Экс-советник Трампа раскрыл, что Нуланд сделала для Зеленского - РИА Новости, 05.11.2025
Экс-советник Трампа раскрыл, что Нуланд сделала для Зеленского
Администрация экс-президента США Барака Обамы сыграла ключевую роль в событиях 2014 года, приведших к власти на Украине Владимира Зеленского, заявил в интервью... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T01:19:00+03:00
2025-11-05T01:19:00+03:00
2025-11-05T01:32:00+03:00
в мире
сша
украина
барак обама
владимир зеленский
майкл флинн
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151005/54/1510055467_0:0:4200:2364_1920x0_80_0_0_829443118216d8747420e5c8635d8e3c.jpg
https://ria.ru/20251101/vsu-2052412646.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151005/54/1510055467_0:0:4200:3150_1920x0_80_0_0_aa5c74ec3f8b23b63e84fe2a3f3f734b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, барак обама, владимир зеленский, майкл флинн, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Барак Обама, Владимир Зеленский, Майкл Флинн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-советник Трампа раскрыл, что Нуланд сделала для Зеленского
Флинн: администрация Обамы сыграла ключевую роль в событиях 2014 года на Украине