Экс-советник Трампа раскрыл, что Нуланд сделала для Зеленского
01:19 05.11.2025 (обновлено: 01:32 05.11.2025)
Экс-советник Трампа раскрыл, что Нуланд сделала для Зеленского
Экс-советник Трампа раскрыл, что Нуланд сделала для Зеленского
Администрация экс-президента США Барака Обамы сыграла ключевую роль в событиях 2014 года, приведших к власти на Украине Владимира Зеленского, заявил в интервью... РИА Новости, 05.11.2025
в мире
сша
украина
барак обама
владимир зеленский
майкл флинн
центральное разведывательное управление (цру)
в мире, сша, украина, барак обама, владимир зеленский, майкл флинн, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Барак Обама, Владимир Зеленский, Майкл Флинн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-советник Трампа раскрыл, что Нуланд сделала для Зеленского

Флинн: администрация Обамы сыграла ключевую роль в событиях 2014 года на Украине

Майкл Флинн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Администрация экс-президента США Барака Обамы сыграла ключевую роль в событиях 2014 года, приведших к власти на Украине Владимира Зеленского, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.
"Мы, Соединённые Штаты Америки, тоже внесли в это свой вклад. Посмотрите на (экс-заместителя госсекретаря США – ред. ) Викторию Нуланд, на администрацию Обамы того времени, на (экс-главу ЦРУ) Джона Бреннана — они были непосредственно причастны к решениям, принятым во время Майдана и приведшим к власти нынешнего президента Зеленского", — сказал Флинн.
"Можете подписать". В США выступили с предупреждением об Украине
1 ноября, 19:53
 
В миреСШАУкраинаБарак ОбамаВладимир ЗеленскийМайкл ФлиннЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
