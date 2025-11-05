https://ria.ru/20251105/abakan-2052971377.html
Число пострадавших в кинотеатре Абакана выросло до 33
Число пострадавших после просмотра фильма с бактерицидной лампой в кинотеатре в Абакане увеличилось до 33, рассказали РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 05.11.2025
абакан
красноярский край
республика хакасия
В Абакане после просмотра фильма с бактерицидной лампой пострадали 33 человека