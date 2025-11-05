Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в кинотеатре Абакана выросло до 33 - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 05.11.2025 (обновлено: 17:46 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/abakan-2052971377.html
Число пострадавших в кинотеатре Абакана выросло до 33
Число пострадавших в кинотеатре Абакана выросло до 33 - РИА Новости, 05.11.2025
Число пострадавших в кинотеатре Абакана выросло до 33
Число пострадавших после просмотра фильма с бактерицидной лампой в кинотеатре в Абакане увеличилось до 33, рассказали РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:28:00+03:00
2025-11-05T17:46:00+03:00
происшествия
абакан
красноярский край
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053027775_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_209a96e70ec594072894bbc1acf9a178.jpg
https://ria.ru/20251105/psihologi-2052968312.html
абакан
красноярский край
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053027775_116:0:1079:722_1920x0_80_0_0_2fb13db468e4794b81bd214b285ccf62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, абакан, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Абакан, Красноярский край, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
Число пострадавших в кинотеатре Абакана выросло до 33

В Абакане после просмотра фильма с бактерицидной лампой пострадали 33 человека

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияКинотеатр в Абакане, во время киносеанса в котором посетители получили ожоги глаз
Кинотеатр в Абакане, во время киносеанса в котором посетители получили ожоги глаз - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Кинотеатр в Абакане, во время киносеанса в котором посетители получили ожоги глаз
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 5 ноя — РИА Новости. Число пострадавших после просмотра фильма с бактерицидной лампой в кинотеатре в Абакане увеличилось до 33, рассказали РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.
"За медицинской помощью обратились 33 человека, из них 19 детей", — сказала собеседница агентства.
Инцидент произошел 3 ноября в кинотеатре на улице Тараса Шевченко. Во время сеанса в малом зале работала бактерицидная лампа. После этого зрители пожаловались на ожоги глаз. Первоначально сообщалось о 15 пострадавших, из которых восемь детей.
В СК России уточнили, что всего в зале находилось 70 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавших, установят по результатам экспертиз.
Пожар в дачном здании в Сургуте - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Психологи и медики работают с пострадавшими при пожаре в Сургуте
Вчера, 14:12
 
ПроисшествияАбаканКрасноярский крайРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала