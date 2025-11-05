Рейтинг@Mail.ru
В Абакане 15 человек получили ожоги глаз после посещения кинотеатра
13:49 05.11.2025 (обновлено: 13:50 05.11.2025)
В Абакане 15 человек получили ожоги глаз после посещения кинотеатра
В Абакане 15 человек получили ожоги глаз после посещения кинотеатра
2025-11-05T13:49:00+03:00
2025-11-05T13:50:00+03:00
происшествия
абакан
красноярский край
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
абакан
красноярский край
республика хакасия
происшествия, абакан, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Абакан, Красноярский край, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Абакане 15 человек получили ожоги глаз после посещения кинотеатра

В Абакане 15 человек получили ожоги глаз после просмотра фильма в кинотеатре

КРАСНОЯРСК, 5 ноя – РИА Новости. Пятнадцать человек, среди которых восемь несовершеннолетних, получили ожог глаз после просмотра кинофильма в одном из кинотеатров Абакана, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).
По версии следствия, днем 3 ноября во время киносеанса в кинотеатре по улице Тараса Шевченко в Абакане в малом зале работала бактерицидная лампа.
"После просмотра кинофильма пятнадцать посетителей, в числе которых 8 несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью с ожогами глаз в результате воздействия света бактерицидной лампы. В настоящее время 15 пострадавших признаны потерпевшими по уголовному делу, в ближайшее время они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках следствия будут проведены экспертизы, которые установят тяжесть вреда здоровью, причиненного пострадавшим.
ПроисшествияАбаканКрасноярский крайРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
