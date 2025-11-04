Журова считает, что после ватерполистов могут вернуть и другие игровые виды

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что после допуска российских ватерполистов к международным соревнованиям в нейтральном статусе аналогичное решение может быть принято в отношении футболистов и хоккеистов.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) утвердила правила, согласно которым российские ватерполисты смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе с 2026 года. Ватерполисты стали первыми российскими спортсменами с 2022 года, которые были допущены к участию в международных соревнованиях в игровых командных видах спорта.
«
"Допускаю, что близки к возвращению футбол и хоккей. В НХЛ играют наши хоккеисты. И понятно, что они вносят свой вклад. Нужно быть готовыми к тому, что ряд стран начнет бойкотировать въезд к себе в страну. Если страна берется проводить игры, то правительство должно обязать гарантиями, что, независимо от того, из какой страны игрок, он будет допущен к соревнованиям. Если хотят, чтобы спорт был вне политики, то должны давать гарантии. Если их нет, то не надо давать возможность проводить чемпионаты мира и Европы. А то одних мы любим, других - нет", - сказала Журова.