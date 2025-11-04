Журова считает, что после ватерполистов могут вернуть и другие игровые виды

«

"Допускаю, что близки к возвращению футбол и хоккей. В НХЛ играют наши хоккеисты. И понятно, что они вносят свой вклад. Нужно быть готовыми к тому, что ряд стран начнет бойкотировать въезд к себе в страну. Если страна берется проводить игры, то правительство должно обязать гарантиями, что, независимо от того, из какой страны игрок, он будет допущен к соревнованиям. Если хотят, чтобы спорт был вне политики, то должны давать гарантии. Если их нет, то не надо давать возможность проводить чемпионаты мира и Европы. А то одних мы любим, других - нет", - сказала Журова.