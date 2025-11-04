Журова: случай с Израилем повлиял на решение по ватерполистам России

«

"Это первый случай, когда допускают наших спортсменов в игровых видах. Вероятно, свою роль сыграл контраст с ситуацией вокруг Израиля. Возможно, если бы не события в Газе, продолжалась бы та же нездоровая конкуренция. Почему Израиль выступает под своим флагом, а российских спортсменов по-прежнему не допускают ни под флагом, ни с гимном? Каждый раз приходится доказывать в судах, почему нас не пускают, - и это тяжело. Но теперь, наконец, появился первый прецедент в командных видах спорта", - сказала Журова.