Журова: случай с Израилем повлиял на решение по ватерполистам России

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что решение о допуске российских ватерполистов к международным соревнованиям в нейтральном статусе стало возможным на фоне контраста с ситуацией вокруг Израиля.
Во вторник Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) утвердила правила, согласно которым российские ватерполисты с 1 января 2026 года смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
«
"Это первый случай, когда допускают наших спортсменов в игровых видах. Вероятно, свою роль сыграл контраст с ситуацией вокруг Израиля. Возможно, если бы не события в Газе, продолжалась бы та же нездоровая конкуренция. Почему Израиль выступает под своим флагом, а российских спортсменов по-прежнему не допускают ни под флагом, ни с гимном? Каждый раз приходится доказывать в судах, почему нас не пускают, - и это тяжело. Но теперь, наконец, появился первый прецедент в командных видах спорта", - сказала Журова.
Ватерполисты стали первыми российскими спортсменами с 2022 года, которые были допущены к участию в международных соревнованиях в игровых командных видах спорта. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил рекомендацию допускать россиян до турниров в нейтральном статусе, при этом организация предложила отказывать сборным в командных дисциплинах.