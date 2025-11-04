Итальянская газета признала погибшего Жоту лучшим игроком года

«

"Совет легенд принял решение присудить награду "Золотой игрок" Диогу Жоте. Этот выбор подчеркивает, насколько португальский футболист был ориентиром для всего мира футбола и насколько его уход оставил невосполнимую пустоту. За то, как он проживал каждую игру, за самоотдачу и приверженность, которые он вкладывал до последней капли энергии в каждый матч. Жота был и останется примером для всех молодых футболистов, которые мечтают стать великими чемпионами", - говорится в сообщении.