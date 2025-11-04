Рейтинг@Mail.ru
Итальянская газета признала погибшего Жоту лучшим игроком года
Футбол
 
20:13 04.11.2025 (обновлено: 20:30 04.11.2025)
Итальянская газета признала погибшего Жоту лучшим игроком года
Итальянская газета признала погибшего Жоту лучшим игроком года - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Итальянская газета признала погибшего Жоту лучшим игроком года
Итальянская спортивная газета Tuttosport признала погибшего футболиста английского "Ливерпуля" Диогу Жоту лучшим игроком 2025 года, сообщается на сайте издания. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
спорт, диогу жота, ливерпуль
Футбол, Спорт, Диогу Жота, Ливерпуль
Итальянская газета признала погибшего Жоту лучшим игроком года

Tuttosport признал погибшего футболиста "Ливерпуля" Жоту лучшим игроком года

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Итальянская спортивная газета Tuttosport признала погибшего футболиста английского "Ливерпуля" Диогу Жоту лучшим игроком 2025 года, сообщается на сайте издания.
Жота погиб 3 июля в возрасте 28 лет в результате ДТП в Испании. У Lamborghini, в котором португалец ехал со своим братом Андре, во время обгона лопнула шина, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась.
«
"Совет легенд принял решение присудить награду "Золотой игрок" Диогу Жоте. Этот выбор подчеркивает, насколько португальский футболист был ориентиром для всего мира футбола и насколько его уход оставил невосполнимую пустоту. За то, как он проживал каждую игру, за самоотдачу и приверженность, которые он вкладывал до последней капли энергии в каждый матч. Жота был и останется примером для всех молодых футболистов, которые мечтают стать великими чемпионами", - говорится в сообщении.
Жота играл за "Ливерпуль" с 2020 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Кубка английской лиги. Ранее выступал за португальский "Порту", испанский "Атлетико", английский "Вулверхэмптон". За сборную Португалии нападающий провел 49 матчей и забил 14 мячей.
