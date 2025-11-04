Итальянская газета признала погибшего Жоту лучшим игроком года

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Итальянская спортивная газета Tuttosport признала погибшего футболиста английского "Ливерпуля" Диогу Жоту лучшим игроком 2025 года, сообщается на сайте издания.
Жота погиб 3 июля в возрасте 28 лет в результате ДТП в Испании. У Lamborghini, в котором португалец ехал со своим братом Андре, во время обгона лопнула шина, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась.

"Совет легенд принял решение присудить награду "Золотой игрок" Диогу Жоте. Этот выбор подчеркивает, насколько португальский футболист был ориентиром для всего мира футбола и насколько его уход оставил невосполнимую пустоту. За то, как он проживал каждую игру, за самоотдачу и приверженность, которые он вкладывал до последней капли энергии в каждый матч. Жота был и останется примером для всех молодых футболистов, которые мечтают стать великими чемпионами", - говорится в сообщении.
Жота играл за "Ливерпуль" с 2020 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Кубка английской лиги. Ранее выступал за португальский "Порту", испанский "Атлетико", английский "Вулверхэмптон". За сборную Португалии нападающий провел 49 матчей и забил 14 мячей.