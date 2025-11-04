Рейтинг@Mail.ru
"Просто дайте денег". В США раскрыли план Зеленского против украинцев - РИА Новости, 04.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 04.11.2025 (обновлено: 17:56 04.11.2025)
"Просто дайте денег". В США раскрыли план Зеленского против украинцев
"Просто дайте денег". В США раскрыли план Зеленского против украинцев - РИА Новости, 04.11.2025
"Просто дайте денег". В США раскрыли план Зеленского против украинцев
Владимир Зеленский продолжает настаивать на увеличении западной поддержки для продолжения конфликта с Россией против воли украинцев, пишет издание Responsible... РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
дмитрий лубинец
украина
россия
"Просто дайте денег". В США раскрыли план Зеленского против украинцев

RS: Зеленский скрывает силовую мобилизацию, пытаясь получить поддержку Запада

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает настаивать на увеличении западной поддержки для продолжения конфликта с Россией против воли украинцев, пишет издание Responsible Statecraft.
"Не упоминайте о "бусификации", об убийствах в местах лишения свободы, о дезертирах и ослаблении общественной поддержки: просто дайте мне больше денег", — так охарактеризовал план главы киевского режима автор статьи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Зеленский сделал заявление о плане по завершению конфликта на Украине
Вчера, 11:56
Он также отметил, что, пытаясь заручиться поддержкой Запада, чтобы воевать еще два-три года, Зеленский умалчивает о том, будут ли у него войска или политическая поддержка для этого. Молчат об этом и авторитетные западные СМИ, подчеркивается в материале.
При этом автор указал на тревожные тенденции в украинском обществе и на фронте: солдаты дезертируют с поля боя, а силовая мобилизация проводится все чаще, при этом уровень насилия увеличивается.
Вместе с этим растет недовольство в обществе: все больше украинцев хотят мира через переговоры. В статье подчеркивается, что с 2023 по 2025 год поддержка переговоров выросла с 27 до 69 процентов, при этом поддержка бредового, как заявил автор, плана "будем биться, пока не победим" упала с 63 до 24 процентов за этот же период, по данным Gallup.
Принудительная мобилизация на Украине
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ: на этих записях представители украинских военкоматов задерживают и увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируя ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Сроки демобилизации в документе не указаны.
Владимир Зеленский и Мэттью Уитакер во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Уитакер высказался после встречи с Зеленским
Вчера, 10:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныДмитрий Лубинец
 
 
