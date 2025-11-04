МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает настаивать на увеличении западной поддержки для продолжения конфликта с Россией против воли украинцев, пишет издание Владимир Зеленский продолжает настаивать на увеличении западной поддержки для продолжения конфликта с Россией против воли украинцев, пишет издание Responsible Statecraft

"Не упоминайте о "бусификации", об убийствах в местах лишения свободы, о дезертирах и ослаблении общественной поддержки: просто дайте мне больше денег", — так охарактеризовал план главы киевского режима автор статьи.

Он также отметил, что, пытаясь заручиться поддержкой Запада, чтобы воевать еще два-три года, Зеленский умалчивает о том, будут ли у него войска или политическая поддержка для этого. Молчат об этом и авторитетные западные СМИ, подчеркивается в материале.

При этом автор указал на тревожные тенденции в украинском обществе и на фронте: солдаты дезертируют с поля боя, а силовая мобилизация проводится все чаще, при этом уровень насилия увеличивается.

Вместе с этим растет недовольство в обществе: все больше украинцев хотят мира через переговоры. В статье подчеркивается, что с 2023 по 2025 год поддержка переговоров выросла с 27 до 69 процентов, при этом поддержка бредового, как заявил автор, плана "будем биться, пока не победим" упала с 63 до 24 процентов за этот же период, по данным Gallup.

Принудительная мобилизация на Украине

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ : на этих записях представители украинских военкоматов задерживают и увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая и применяя к ним силу.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируя ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.