Зеленский сделал заявление о плане по завершению конфликта на Украине

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не видел плана Европы о завершении конфликта на Украине. Его цитирует издание "Страна.ua".
"Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы", — сказал он.
Зеленский добавил, что существуют разные предложения ЕС по урегулированию конфликта.
В прошлом месяце агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что европейские страны и Киев обсуждают план по урегулированию конфликта. Он состоит из 12 пунктов, среди которых остановка боевых действий по линии фронта, ускоренное вступление Украины в ЕС, получение ею гарантий безопасности и отказ юридически признавать освобожденные территории российскими.
Москва не раз подчеркивала, что присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зафиксировано в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин также заявлял, что Россия никогда не рассматривала вопрос предоставления гарантий Киеву в обмен на территории.
В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
