Зеленский сделал заявление о плане по завершению конфликта на Украине

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не видел плана Европы о завершении конфликта на Украине. Его цитирует издание "Страна.ua".



"Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы", — сказал он.