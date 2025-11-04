Рейтинг@Mail.ru
Зеленский скрывает факты силовой мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 04.11.2025
Зеленский скрывает факты силовой мобилизации, пишут СМИ
2025-11-04T22:30:00+03:00
2025-11-04T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
москва
владимир зеленский
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина, великобритания, москва, владимир зеленский, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский скрывает факты силовой мобилизации на Украине, чтобы получить помощь западных партнеров для ведения украинского конфликта еще в течение двух или трех лет, пишет колумнист американского издания Responsible Statecraft Иэн Прауд, занимавший должность экономического советника посольства Великобритании в Москве с 2014 по 2019 год.
Экс-дипломат анализирует ситуацию с силовой мобилизацией на Украине. По его словам, западные СМИ "в основном молчат" на эту тему. Автор статьи также отметил, что огромное количество видеозаписей подобных инцидентов есть в интернете.
Люди заблокировали автомобиль ТЦК в городе Каменец-Подольский на западе Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
"Мир на грани". Шокирующее событие на Украине вызвало бешенство в Австрии
31 мая, 17:40
"Зеленский часто заявляет, что военные неудачи Украины связаны с нехваткой оружия, а не людей. Надеясь обеспечить поддержку Запада, чтобы вести борьбу еще два-три года, он молчит о том, будут ли у него военные или политическая поддержка для этого. На данный момент, кажется, что посыл такой: "Не упоминать отряды вербовщиков, убийства в местах задержания, дезертиров или ослабление общественной поддержки: просто дайте мне больше денег", - отмечает Прауд.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Ответ на перемирие". В Раде забили тревогу из-за решения Зеленского
17 марта, 10:38
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВеликобританияМоскваВладимир ЗеленскийДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
