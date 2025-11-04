Рейтинг@Mail.ru
Число регионов, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей, выросло - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/zarplata-2052708504.html
Число регионов, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей, выросло
Число регионов, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей, выросло - РИА Новости, 04.11.2025
Число регионов, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей, выросло
Количество регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в августе составило 12, при этом годом ранее их было десять, следует из анализа РИА... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T05:13:00+03:00
2025-11-04T05:13:00+03:00
россия
чукотка
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111697/68/1116976898_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_030488d5357a1a0df3aee5608233b484.jpg
https://ria.ru/20251102/zarplata--2052471921.html
https://ria.ru/20251022/zarplaty-2049738382.html
россия
чукотка
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111697/68/1116976898_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_85559dcb87930570007a7b6f2011011c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, чукотка, москва, общество
Россия, Чукотка, Москва, Общество
Число регионов, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей, выросло

Число регионов, где средняя зарплата превышает сто тысяч рублей, выросло до 12

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры России
Денежные купюры России - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Количество регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в августе составило 12, при этом годом ранее их было десять, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Средняя ежемесячная зарплата в конце лета в России составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее. При этом количество регионов, где россияне зарабатывают более 100 тысяч рублей, за год выросло на два - до 12.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В России средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 24 отраслях
2 ноября, 08:41
Самые высокие ежемесячные выплаты были на Чукотке - 193 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 173 тысячи рублей и Москве - 161 тысяча рублей. Эти регионы возглавляли список и годом ранее.
Также россияне получали свыше 100 тысяч рублей в Магаданской области (152,5 тысячи рублей), на Камчатке (142,8 тысячи) и Сахалине (136,7 тысячи), в Ненецком (131,5 тысячи) и Ханты-Мансийском (120 тысячи) АО, Якутии (119,3 тысячи), в Санкт-Петербурге (109,9 тысячи), Мурманской (109,1 тысячи) и Московской (108,6 тысячи) областях.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в регионе, включая со сверхвысокими зарплатами.
Занятие в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Названы сферы, в которых студентам предлагают наибольшие зарплаты
22 октября, 03:18
 
РоссияЧукоткаМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала