Число регионов, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей, выросло

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Количество регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в августе составило 12, при этом годом ранее их было десять, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).