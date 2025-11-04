Рейтинг@Mail.ru
Захарова поздравила россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
17:50 04.11.2025
Захарова поздравила россиян с Днем народного единства
Захарова поздравила россиян с Днем народного единства
Захарова поздравила россиян с Днем народного единства

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с Днем народного единства, подчеркнув роль российских дипломатов, отстаивающих интересы страны.
"С праздником, с Днём народного единства! Как Минин и Пожарский, весь народ, под знамёнами и образами отбросили врага от сердца нашей Родины, так и наши дипломаты сегодня отстаивают интересы страны на международной арене", - написала она в своем Telegram-канале.
Захарова напомнила, что праздник отмечают не только в России, но и за рубежом.
"Российские загранучреждения традиционно проводят торжественные мероприятия, приёмы, мемориально-памятные возложения к захоронениям наших воинов и моряков, концерты и культурные вечера с участием соотечественников", - отметила она.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
