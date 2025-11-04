https://ria.ru/20251104/zaharova-2052812161.html
Захарова отметила роль российских дипломатов в отстаивании интересов страны
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с Днем народного единства, подчеркнув роль российских дипломатов, отстаивающих интересы страны.
"С праздником, с Днём народного единства! Как Минин и Пожарский, весь народ, под знамёнами и образами отбросили врага от сердца нашей Родины, так и наши дипломаты сегодня отстаивают интересы страны на международной арене", - написала она в своем Telegram-канале
"Российские загранучреждения традиционно проводят торжественные мероприятия, приёмы, мемориально-памятные возложения к захоронениям наших воинов и моряков, концерты и культурные вечера с участием соотечественников", - отметила она.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.