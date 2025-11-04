Захарова поздравила россиян с Днем народного единства

"Российские загранучреждения традиционно проводят торжественные мероприятия, приёмы, мемориально-памятные возложения к захоронениям наших воинов и моряков, концерты и культурные вечера с участием соотечественников", - отметила она.

День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.