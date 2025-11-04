Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" — "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября
Футбол
Футбол
 
21:57 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/yuventus-sporting-smotret-onlayn-2052775753.html
"Ювентус" — "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября
"Ювентус" — "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября
"Ювентус" — "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября
"Ювентус" и "Спортинг" встретятся в матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T21:57:00+03:00
2025-11-04T21:57:00+03:00
футбол
ювентус
спортинг (лиссабон)
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978930480_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_c1733684eacd862fcd5bc0cd500d900e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
ювентус, спортинг (лиссабон), лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Ювентус, Спортинг (Лиссабон), Лига чемпионов УЕФА, Анонсы и трансляции матчей

"Ювентус" — "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября

© Соцсети клубаФутболисты "Ювентуса"
Футболисты Ювентуса - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Соцсети клуба
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. "Ювентус" и "Спортинг" встретятся в матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.
Во сколько начало
Встреча состоится 4 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
04 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Ювентус
1 : 1
Спортинг
34‎’‎ • Душан Влахович
(Хефрен Тюрам)
12‎’‎ • Максимилиано Араухо
(Франсишку Тринкан)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболЮвентусСпортинг (Лиссабон)Лига чемпионов 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
