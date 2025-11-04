Рейтинг@Mail.ru
Россия всегда была предсказуемым поставщиком газа в Сербию, заявил Вулин - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/vulin-2052726852.html
Россия всегда была предсказуемым поставщиком газа в Сербию, заявил Вулин
Россия всегда была предсказуемым поставщиком газа в Сербию, заявил Вулин - РИА Новости, 04.11.2025
Россия всегда была предсказуемым поставщиком газа в Сербию, заявил Вулин
Россия все эти десятилетия всегда была предсказуемым поставщиком газа в Сербию, заявил в интервью РИА Новости председатель наблюдательного совета госкомпании... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:52:00+03:00
2025-11-04T08:52:00+03:00
сербия
россия
белоруссия
александр вулин
александр вучич
евросоюз
турецкий поток
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006971523_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_7aa63b4df85466fc74daeb79b82ed701.jpg
https://ria.ru/20251022/es-2049730868.html
https://ria.ru/20251020/gaz-2049465534.html
сербия
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006971523_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3a1118bb454e0799c7fab6c950cead41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, белоруссия, александр вулин, александр вучич, евросоюз, турецкий поток, в мире
Сербия, Россия, Белоруссия, Александр Вулин, Александр Вучич, Евросоюз, Турецкий поток, В мире
Россия всегда была предсказуемым поставщиком газа в Сербию, заявил Вулин

Вулин: РФ эти десятилетия всегда была предсказуемым поставщиком газа в Сербию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Россия все эти десятилетия всегда была предсказуемым поставщиком газа в Сербию, заявил в интервью РИА Новости председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Мы всегда получали газ в тех объемах, которые просили, очень легко получали и дополнительные объемы, а цена всегда была наименьшей. Единственный более благоприятный договор о поставках газа с РФ есть у Белоруссии. Но мы не можем сравнивать себя в этом с Белоруссией. Сербия – самая привилегированная нация в отношениях с Россией, и так всегда и было. Не можем сейчас это забыть, потому что кризис или потому что ЕС вводит санкции", - сказал Вулин.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ЕС не перекроет транзит газа из России в Сербию после запрета на импорт
22 октября, 00:36
Президент Сербии Александр Вучич в конце октября заявил, что рассчитывает подписать новый договор на поставки газа из РФ до конца этого года, что в условиях постепенного запрета ЕС на транзит российского газа обеспечит страну газом до конца 2027 года. Он напомнил, что у Сербии ранее был только старый газопровод из Венгрии, в 2021 году она построила и запустила новый газопровод, который через ГТС Болгарии доставляет российский газ из "Турецкого потока", затем построила соединительный газопровод-интерконнектор с Болгарией, по которому сейчас получает азербайджанский газ в объеме 1,3 миллиона кубометров в сутки, но необходимы еще интерконнекторы и газ. Вучич отметил, что и Босния и Герцеговина в настоящее время получает газ из Сербии и зависит от этих поставок.
По его данным, Сербия сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, и в дальнейшем ей требуется 3 миллиарда. Нынешний договор на поставки газа из РФ обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
Флаг Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Сербии назвали безвыходной ситуацию с запретом на транзит газа из России
20 октября, 19:29
 
СербияРоссияБелоруссияАлександр ВулинАлександр ВучичЕвросоюзТурецкий потокВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала