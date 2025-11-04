Россия всегда была предсказуемым поставщиком газа в Сербию, заявил Вулин

БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Россия все эти десятилетия всегда была предсказуемым поставщиком газа в Сербию, заявил в интервью РИА Новости председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

"Мы всегда получали газ в тех объемах, которые просили, очень легко получали и дополнительные объемы, а цена всегда была наименьшей. Единственный более благоприятный договор о поставках газа с РФ есть у Белоруссии . Но мы не можем сравнивать себя в этом с Белоруссией. Сербия – самая привилегированная нация в отношениях с Россией, и так всегда и было. Не можем сейчас это забыть, потому что кризис или потому что ЕС вводит санкции", - сказал Вулин

Президент Сербии Александр Вучич в конце октября заявил, что рассчитывает подписать новый договор на поставки газа из РФ до конца этого года, что в условиях постепенного запрета ЕС на транзит российского газа обеспечит страну газом до конца 2027 года. Он напомнил, что у Сербии ранее был только старый газопровод из Венгрии , в 2021 году она построила и запустила новый газопровод, который через ГТС Болгарии доставляет российский газ из "Турецкого потока", затем построила соединительный газопровод-интерконнектор с Болгарией, по которому сейчас получает азербайджанский газ в объеме 1,3 миллиона кубометров в сутки, но необходимы еще интерконнекторы и газ. Вучич отметил, что и Босния и Герцеговина в настоящее время получает газ из Сербии и зависит от этих поставок.

По его данным, Сербия сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, и в дальнейшем ей требуется 3 миллиарда. Нынешний договор на поставки газа из РФ обеспечивает свыше 80% потребностей страны.