Вернувшихся в ВСУ дезертиров вынуждают идти в штурмовики
Вернувшихся в ВСУ дезертиров вынуждают идти в штурмовики - РИА Новости, 04.11.2025
Вернувшихся в ВСУ дезертиров вынуждают идти в штурмовики
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вернувшихся в ВСУ дезертиров, которые путем самовольного оставления части хотели перевестись в другое воинское подразделение, вынуждают подписать согласие на перевод в штурмовики, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В конце апреля Верховная рада Украины
проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ
, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий. В середине сентября источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что только 10% дезертиров из ВСУ воспользовались действовавшим до конца августа законом.
"Тех, кто через самовольное оставление части пытается перевестись в другую часть, вынуждают подписать согласие на перевод в штурмовое подразделение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, часть, из которой сбежал дезертир, чаще всего целенаправленно медлит с оформлением документов об исключении его из списков.
"С начала сентября перевестись в другую воинскую часть теперь можно только через уголовное производство, в результате чего суды загружены, а это месяцы ожидания", - отметил представитель силовых структур.