Рейтинг@Mail.ru
Вернувшихся в ВСУ дезертиров вынуждают идти в штурмовики - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/vsu-2052848927.html
Вернувшихся в ВСУ дезертиров вынуждают идти в штурмовики
Вернувшихся в ВСУ дезертиров вынуждают идти в штурмовики - РИА Новости, 04.11.2025
Вернувшихся в ВСУ дезертиров вынуждают идти в штурмовики
Вернувшихся в ВСУ дезертиров, которые путем самовольного оставления части хотели перевестись в другое воинское подразделение, вынуждают подписать согласие на... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T22:04:00+03:00
2025-11-04T22:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg
https://ria.ru/20251104/vsu-2052848777.html
https://ria.ru/20251104/vsu-2052847477.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_303:194:2266:1667_1920x0_80_0_0_3aee27a147e687826c3888471b92bf9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Вернувшихся в ВСУ дезертиров вынуждают идти в штурмовики

Вернувшихся в ВСУ дезертиров заставляют идти в штурмовики

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вернувшихся в ВСУ дезертиров, которые путем самовольного оставления части хотели перевестись в другое воинское подразделение, вынуждают подписать согласие на перевод в штурмовики, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий. В середине сентября источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что только 10% дезертиров из ВСУ воспользовались действовавшим до конца августа законом.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Командование ВСУ месяцами держит вернувшихся дезертиров на полигонах
Вчера, 22:03
"Тех, кто через самовольное оставление части пытается перевестись в другую часть, вынуждают подписать согласие на перевод в штурмовое подразделение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, часть, из которой сбежал дезертир, чаще всего целенаправленно медлит с оформлением документов об исключении его из списков.
"С начала сентября перевестись в другую воинскую часть теперь можно только через уголовное производство, в результате чего суды загружены, а это месяцы ожидания", - отметил представитель силовых структур.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Дезертиры не возвращаются в ВСУ из-за отношения командования
Вчера, 21:54
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала