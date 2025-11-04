Вернувшихся в ВСУ дезертиров вынуждают идти в штурмовики

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вернувшихся в ВСУ дезертиров, которые путем самовольного оставления части хотели перевестись в другое воинское подразделение, вынуждают подписать согласие на перевод в штурмовики, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ , самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий. В середине сентября источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что только 10% дезертиров из ВСУ воспользовались действовавшим до конца августа законом.

"Тех, кто через самовольное оставление части пытается перевестись в другую часть, вынуждают подписать согласие на перевод в штурмовое подразделение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, часть, из которой сбежал дезертир, чаще всего целенаправленно медлит с оформлением документов об исключении его из списков.