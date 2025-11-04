Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ месяцами держит вернувшихся дезертиров на полигонах - РИА Новости, 04.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 04.11.2025
Командование ВСУ месяцами держит вернувшихся дезертиров на полигонах
украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ месяцами держит вернувшихся дезертиров на полигонах в неопределенном статусе, если они там погибают, то не считаются погибшими во время военной службы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа добровольно вернуться на службу без последствий. В середине сентября источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что только 10% дезертиров из ВСУ воспользовались действовавшим до конца августа законом.
"Вернувшихся из самовольного оставления части содержат на военном полигоне по несколько месяцев в неопределенном статусе и без всякого основания", - сказал собеседник агентства.
В случае ракетного удара по месту содержания дезертиров, они будут считаться не погибшими во время военной службы, а погибшими в статусе дезертиров, добавил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
ВСУ в Сумской области записали пропавших без вести в дезертиры
12 августа, 07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
