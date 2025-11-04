МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ месяцами держит вернувшихся дезертиров на полигонах в неопределенном статусе, если они там погибают, то не считаются погибшими во время военной службы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ , самовольно оставившим части, до 30 августа добровольно вернуться на службу без последствий. В середине сентября источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что только 10% дезертиров из ВСУ воспользовались действовавшим до конца августа законом.

"Вернувшихся из самовольного оставления части содержат на военном полигоне по несколько месяцев в неопределенном статусе и без всякого основания", - сказал собеседник агентства.