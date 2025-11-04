https://ria.ru/20251104/vsu-2052848777.html
Командование ВСУ месяцами держит вернувшихся дезертиров на полигонах
Командование ВСУ месяцами держит вернувшихся дезертиров на полигонах - РИА Новости, 04.11.2025
Командование ВСУ месяцами держит вернувшихся дезертиров на полигонах
Командование ВСУ месяцами держит вернувшихся дезертиров на полигонах в неопределенном статусе, если они там погибают, то не считаются погибшими во время военной РИА Новости, 04.11.2025
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ месяцами держит вернувшихся дезертиров на полигонах в неопределенном статусе, если они там погибают, то не считаются погибшими во время военной службы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В конце апреля Верховная рада Украины
проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ
, самовольно оставившим части, до 30 августа добровольно вернуться на службу без последствий. В середине сентября источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что только 10% дезертиров из ВСУ воспользовались действовавшим до конца августа законом.
"Вернувшихся из самовольного оставления части содержат на военном полигоне по несколько месяцев в неопределенном статусе и без всякого основания", - сказал собеседник агентства.
В случае ракетного удара по месту содержания дезертиров, они будут считаться не погибшими во время военной службы, а погибшими в статусе дезертиров, добавил он.