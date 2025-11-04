https://ria.ru/20251104/vsu-2052784887.html
Англичане учили ВСУ еще в 2018 году, рассказал бывший украинский военный
Англичане учили ВСУ еще в 2018 году, рассказал бывший украинский военный - РИА Новости, 04.11.2025
Англичане учили ВСУ еще в 2018 году, рассказал бывший украинский военный
Подготовку украинских войск к масштабным боевым действиям вели задолго до начала спецоперации, рассказал РИА Новости доброволец батальона имени Максима... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T15:25:00+03:00
2025-11-04T15:25:00+03:00
2025-11-04T16:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
великобритания
вооруженные силы великобритании
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_ed751eb4ed6451146712becd688ff8bb.jpg
https://ria.ru/20251102/ukraina-2052500422.html
https://ria.ru/20251103/komandiry-2052677426.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3eaa9717e9424561c80e5ee6e7cab895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, великобритания, вооруженные силы великобритании, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Великобритания, Вооруженные силы Великобритании, Россия
Англичане учили ВСУ еще в 2018 году, рассказал бывший украинский военный
Британские инструкторы готовили ВСУ к крупной войне еще в 2018 году