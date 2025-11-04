Рейтинг@Mail.ru
Англичане учили ВСУ еще в 2018 году, рассказал бывший украинский военный
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 04.11.2025 (обновлено: 16:02 04.11.2025)
Англичане учили ВСУ еще в 2018 году, рассказал бывший украинский военный
Англичане учили ВСУ еще в 2018 году, рассказал бывший украинский военный
Подготовку украинских войск к масштабным боевым действиям вели задолго до начала спецоперации, рассказал РИА Новости доброволец батальона имени Максима... РИА Новости, 04.11.2025
Англичане учили ВСУ еще в 2018 году, рассказал бывший украинский военный

Британские инструкторы готовили ВСУ к крупной войне еще в 2018 году

ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Подготовку украинских войск к масштабным боевым действиям вели задолго до начала спецоперации, рассказал РИА Новости доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Белый.

Батальон создан из бывших военных ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с украинскими властями.

«
"В 2018-м я не то что сталкивался, я проходил обучение по британской методике, курс пехотинца. Они приезжали к нам на Украину, на тот момент я также был в 106-м батальоне. И два месяца занимались с ними. Они очень с интересом все подходили", — заявил он.
По словам Белого, иностранные инструкторы детально изучали тактику российских войск и народного ополчения, чтобы адаптировать к ней свои методы ведения боя.
Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других городов Донбасса.
