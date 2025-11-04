ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Подготовку украинских войск к масштабным боевым действиям вели задолго до начала спецоперации, рассказал РИА Новости доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Белый.

Батальон создан из бывших военных ВСУ , которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с украинскими властями.

По словам Белого, иностранные инструкторы детально изучали тактику российских войск и народного ополчения, чтобы адаптировать к ней свои методы ведения боя.