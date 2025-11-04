Последствия удара ВСУ по многоквартирному жилому дому в Свердловске в ЛНР

Дрон ВСУ атаковал жилой дом в ЛНР, есть пострадавший

ЛУГАНСК, 4 ноя — РИА Новости. ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске в ЛНР, пострадал мужчина, сообщил глава республики Леонид Пасечник в ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске в ЛНР, пострадал мужчина, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале

« "В результате пострадал мужчина. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь", — написал он.

© Фото : Леонид Пасечник/Telegram Последствия удара ВСУ по многоквартирному жилому дому в Свердловске в ЛНР

В двухэтажном доме поврежден фасад и выбиты окна. Жильцов эвакуировали и расселили у родственников.

На место происшествия прибыл глава Свердловского округа Андрей Сухачев. Он оценит объем повреждений вместе со специалистами, чтобы определить, пригоден ли дом к восстановлению.

В сентябре 2022 года прошел референдум о присоединении ЛНР к России. Украина по-прежнему считает республику своей временно оккупированной территорией. Многие страны Запада поддерживают по этому вопросу Киев, который регулярно обстреливает территорию. В Москве неоднократно заявляли, что жители региона проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН . Российское руководство не раз подчеркивало, что территориальные границы закреплены в Конституции и не подлежат обсуждению.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в конце августа сообщал, что российские войска освободили 99,7 процента территории Луганской Народной Республики.