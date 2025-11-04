Дрон ВСУ атаковал жилой дом в ЛНР, есть пострадавший

ЛУГАНСК, 4 ноя — РИА Новости. ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске в ЛНР, пострадал мужчина, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"В результате пострадал мужчина. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь", — написал он.
© Фото : Леонид Пасечник/TelegramПоследствия удара ВСУ по многоквартирному жилому дому в Свердловске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по многоквартирному жилому дому в Свердловске в ЛНР
В двухэтажном доме поврежден фасад и выбиты окна. Жильцов эвакуировали и расселили у родственников.
На место происшествия прибыл глава Свердловского округа Андрей Сухачев. Он оценит объем повреждений вместе со специалистами, чтобы определить, пригоден ли дом к восстановлению.
В сентябре 2022 года прошел референдум о присоединении ЛНР к России. Украина по-прежнему считает республику своей временно оккупированной территорией. Многие страны Запада поддерживают по этому вопросу Киев, который регулярно обстреливает территорию. В Москве неоднократно заявляли, что жители региона проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Российское руководство не раз подчеркивало, что территориальные границы закреплены в Конституции и не подлежат обсуждению.
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в конце августа сообщал, что российские войска освободили 99,7 процента территории Луганской Народной Республики.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
