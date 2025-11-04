При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель

ГЕНИЧЕСК, 4 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Голая Пристань со стороны ВСУ, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 60 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в Голой Пристани погиб мирный житель. В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 37 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью, 5 ударов были нанесены боевиками ВСУ с помощью БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 60 ударов по населенным пунктам левого берега со стороны войск киевского режима", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 11 населенных пунктов: Голая Пристань, Днепряны, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Саги, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагери, Корсунка.
