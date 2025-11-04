При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель

ГЕНИЧЕСК, 4 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Голая Пристань со стороны ВСУ, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 60 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили журналистам в экстренных службах.