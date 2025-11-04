Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/vsu-2052731647.html
При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель
При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 04.11.2025
При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Голая Пристань со стороны ВСУ, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T09:37:00+03:00
2025-11-04T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепр (река)
херсонская область
каховка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, днепр (река), херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Происшествия
При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель

Один мирный житель погиб в результате обстрела Херсонской области со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 4 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Голая Пристань со стороны ВСУ, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 60 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в Голой Пристани погиб мирный житель. В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 37 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью, 5 ударов были нанесены боевиками ВСУ с помощью БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 60 ударов по населенным пунктам левого берега со стороны войск киевского режима", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 11 населенных пунктов: Голая Пристань, Днепряны, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Саги, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагери, Корсунка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДнепр (река)Херсонская областьКаховкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала