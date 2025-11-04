Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
04:19 04.11.2025
Пленный рассказал, как столкнулся с заградотрядом ВСУ
Украинские военнослужащие охотятся с помощью БПЛА за сослуживцами, которые пытаются покинуть позиции, рассказал РИА Новости Иван Сидельник, пленный украинский...
2025
Пленный рассказал, как столкнулся с заградотрядом ВСУ

ВСУ с помощью БПЛА охотятся за сослуживцами, которые пытаются покинуть позиции

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие охотятся с помощью БПЛА за сослуживцами, которые пытаются покинуть позиции, рассказал РИА Новости Иван Сидельник, пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады.
"Я по рации слышал, там два человека говорят, что мы более-менее еще целы и будем уходить. Те говорят сразу, что если шаг вправо, шаг влево отступите - за вами стоят. Вас сейчас свои в расход (пустят - ред.) и дроны по вам (отработают - ред.)", - сказал военнопленный.
Пленный рассказал, что его группе было приказано находиться на позициях в лесополосе, пока их не сменят сослуживцы. Любые попытки отступления пресекал также заградительный отряд, который, по словам военнопленного, располагался за ними.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
