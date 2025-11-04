https://ria.ru/20251104/vsu-2052706287.html
Пленный рассказал, как столкнулся с заградотрядом ВСУ
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие охотятся с помощью БПЛА за сослуживцами, которые пытаются покинуть позиции, рассказал РИА Новости Иван Сидельник, пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады.
"Я по рации слышал, там два человека говорят, что мы более-менее еще целы и будем уходить. Те говорят сразу, что если шаг вправо, шаг влево отступите - за вами стоят. Вас сейчас свои в расход (пустят - ред.) и дроны по вам (отработают - ред.)", - сказал военнопленный.
Пленный рассказал, что его группе было приказано находиться на позициях в лесополосе, пока их не сменят сослуживцы. Любые попытки отступления пресекал также заградительный отряд, который, по словам военнопленного, располагался за ними.