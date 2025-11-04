Рейтинг@Mail.ru
Житель Краснолиманского района ДНР рассказал, как ВСУ сожгли его дом - РИА Новости, 04.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:53 04.11.2025
Житель Краснолиманского района ДНР рассказал, как ВСУ сожгли его дом
Беженец из поселка Торское Краснолиманского района ДНР Сергей Трофименко рассказал РИА Новости, как ВСУ нанесли удар по его дому, после чего постройка...
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Краснолиманского района ДНР рассказал, как ВСУ сожгли его дом

Житель поселка Торское получил несколько контузий из-за атак ВСУ

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 ноя – РИА Новости. Беженец из поселка Торское Краснолиманского района ДНР Сергей Трофименко рассказал РИА Новости, как ВСУ нанесли удар по его дому, после чего постройка загорелась.
"Были (обстрелы со стороны ВСУ – ред.). В мой дом три-четыре попадания. Четыре раза хорошо прилетело. Ночью кухня загорелась – дрон что-то скинул, загорелось. Ну, с горем пополам потушили, а потом всё уже. Сарай разбитый, хата раскрыта, руки опустилась - надо уходить", - сказал Трофименко.
Он добавил, что из-за атак ВСУ он получил несколько контузий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
