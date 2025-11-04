Рейтинг@Mail.ru
Бывший украинский боевик рассказал о формировании заградотрядов ВСУ - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 04.11.2025 (обновлено: 11:42 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/vsu--2052734335.html
Бывший украинский боевик рассказал о формировании заградотрядов ВСУ
Бывший украинский боевик рассказал о формировании заградотрядов ВСУ - РИА Новости, 04.11.2025
Бывший украинский боевик рассказал о формировании заградотрядов ВСУ
Подразделения украинской национальной гвардии выполняют роль заградотрядов и открывают огонь по украинским военнослужащим при попытке отступления, заявил РИА... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T10:06:00+03:00
2025-11-04T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830686349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9f04b4319993ddcb49ffaad5e33974e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20251031/vsu-2051964037.html
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830686349_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_205aa7ba3c030487a08c702f1e21c9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область
Бывший украинский боевик рассказал о формировании заградотрядов ВСУ

Заградотряды ВСУ формируют из нацгвардии

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Подразделения украинской национальной гвардии выполняют роль заградотрядов и открывают огонь по украинским военнослужащим при попытке отступления, заявил РИА Новости боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Фартовый.
Он отметил, что сослуживцы предупреждали о том, что позади них находятся подразделения нацгвардии Украины, которые не позволяют отходить с позиций.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Нас предупреждали, что стоит сзади нацгвардия. То есть назад - убьют", - добавил он.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с киевским режимом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала