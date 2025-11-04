Бывший украинский боевик рассказал о формировании заградотрядов ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Подразделения украинской национальной гвардии выполняют роль заградотрядов и открывают огонь по украинским военнослужащим при попытке отступления, заявил РИА Новости боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Фартовый.

"Нас предупреждали, что стоит сзади нацгвардия. То есть назад - убьют", - добавил он.