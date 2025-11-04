Рейтинг@Mail.ru
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства
14:24 04.11.2025
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства
Торжественное мероприятие в честь Дня народного единства состоялось в Доме правительства Московской области, в рамках которого губернатор Андрей Воробьев вручил
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
день народного единства
московская область (подмосковье)
россия
московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, день народного единства
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, День народного единства
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Торжественное мероприятие в честь Дня народного единства состоялось в Доме правительства Московской области, в рамках которого губернатор Андрей Воробьев вручил награды за вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
Дворец торжеств в подмосковной Шаховской откроют в начале 2026 года
1 ноября, 14:00
Дворец торжеств в подмосковной Шаховской откроют в начале 2026 года
1 ноября, 14:00
"По поручению президента я имею честь вручить государственные награды. Сегодня также будут вручены и наши – областные. Среди награждаемых – Герой РФ, кавалер трех Орденов Мужества, член региональной Общественной палаты Юрий Сергеевич Мизерный. В зале находятся люди разных профессий – врач, спасатель, учитель, это все те, кто своим трудом, примером достойно выполняют возложенные на них обязанности", — приводит пресс-служба слова Воробьева.
Он также поздравил всех с Днем народного единства.
"Когда-то это был новый праздник, но с очень древней историей, напоминавший о важных событиях в жизни нашей страны. Сегодня у него особый смысл. У нас большая, многонациональная страна, и единство народа имеет важное значение. Именно поэтому президент регулярно говорит о тех ценностях, которые нас объединяют – это наша страна, наши семьи, наши традиции", — уточнил губернатор.
На портал Подмосковья пришло 13 тыс заявок на ремонт оборудования газа
1 ноября, 15:27
На портал Подмосковья пришло 13 тыс заявок на ремонт оборудования газа
1 ноября, 15:27
 
Новости Подмосковья
 
 
