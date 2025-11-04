Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Торжественное мероприятие в честь Дня народного единства состоялось в Доме правительства Московской области, в рамках которого губернатор Андрей Воробьев вручил награды за вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.

"По поручению президента я имею честь вручить государственные награды. Сегодня также будут вручены и наши – областные. Среди награждаемых – Герой РФ, кавалер трех Орденов Мужества, член региональной Общественной палаты Юрий Сергеевич Мизерный. В зале находятся люди разных профессий – врач, спасатель, учитель, это все те, кто своим трудом, примером достойно выполняют возложенные на них обязанности", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он также поздравил всех с Днем народного единства.