https://ria.ru/20251104/vorobev-2052771821.html
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства
Торжественное мероприятие в честь Дня народного единства состоялось в Доме правительства Московской области, в рамках которого губернатор Андрей Воробьев вручил РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T14:24:00+03:00
2025-11-04T14:24:00+03:00
2025-11-04T14:24:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052771321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2c18aff4bdfebabfcdbd3ec4c39f303.jpg
https://ria.ru/20251101/dvorets-2052306779.html
https://ria.ru/20251101/oborudovanie-2052323559.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052771321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_25b25b7c623c014f54dc5a4238480580.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, день народного единства
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, День народного единства
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства
Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Торжественное мероприятие в честь Дня народного единства состоялось в Доме правительства Московской области, в рамках которого губернатор Андрей Воробьев вручил награды за вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
"По поручению президента я имею честь вручить государственные награды. Сегодня также будут вручены и наши – областные. Среди награждаемых – Герой РФ, кавалер трех Орденов Мужества, член региональной Общественной палаты Юрий Сергеевич Мизерный. В зале находятся люди разных профессий – врач, спасатель, учитель, это все те, кто своим трудом, примером достойно выполняют возложенные на них обязанности", — приводит пресс-служба слова Воробьева.
Он также поздравил всех с Днем народного единства.
"Когда-то это был новый праздник, но с очень древней историей, напоминавший о важных событиях в жизни нашей страны. Сегодня у него особый смысл. У нас большая, многонациональная страна, и единство народа имеет важное значение. Именно поэтому президент регулярно говорит о тех ценностях, которые нас объединяют – это наша страна, наши семьи, наши традиции", — уточнил губернатор.