Испанский военный оценил возможность отправки на Украину миротворцев

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Военнослужащие из Испании могли бы появиться на Украине только в рамках санкционированной ООН миротворческой миссии и с одобрения сторон конфликта, заявил РИА Новости испанский военный в запасе, директор Испанского института геополитики Хуан Антонио Агилар.