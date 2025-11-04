Рейтинг@Mail.ru
Испанский военный оценил возможность отправки на Украину миротворцев - РИА Новости, 04.11.2025
06:45 04.11.2025
Испанский военный оценил возможность отправки на Украину миротворцев
Испанский военный оценил возможность отправки на Украину миротворцев - РИА Новости, 04.11.2025
Испанский военный оценил возможность отправки на Украину миротворцев
Военнослужащие из Испании могли бы появиться на Украине только в рамках санкционированной ООН миротворческой миссии и с одобрения сторон конфликта, заявил РИА... РИА Новости, 04.11.2025
Испанский военный оценил возможность отправки на Украину миротворцев

Агилар: Испания не отправит военных на Украину, если не будет миссии ООН

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Военнослужащие из Испании могли бы появиться на Украине только в рамках санкционированной ООН миротворческой миссии и с одобрения сторон конфликта, заявил РИА Новости испанский военный в запасе, директор Испанского института геополитики Хуан Антонио Агилар.
"Если речь идет об отправке миротворцев, она должна быть согласована со сторонами конфликта и одобрена ООН. При отсутствии этого мне кажется маловероятным, что испанские власти отправят даже одного солдата", - сказал собеседник агентства на полях форума "Диалог о фейках 3.0".
Объясняя свою точку зрения, он указал, что у руководства Испании недостаточно прочные позиции во внутренней политике для такого риска, а расходы на отправку военных на Украину были бы чрезмерными.
"Восприятие населением правительства, которому через год-полтора предстоят выборы, еще сильнее ухудшилось бы", - добавил Агилар.
В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
