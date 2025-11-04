https://ria.ru/20251104/voennyj-2052713981.html
Испанский военный оценил возможность отправки на Украину миротворцев
Испанский военный оценил возможность отправки на Украину миротворцев - РИА Новости, 04.11.2025
Испанский военный оценил возможность отправки на Украину миротворцев
Военнослужащие из Испании могли бы появиться на Украине только в рамках санкционированной ООН миротворческой миссии и с одобрения сторон конфликта, заявил РИА... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T06:45:00+03:00
2025-11-04T06:45:00+03:00
2025-11-04T06:45:00+03:00
в мире
украина
испания
россия
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/65186/31/651863105_0:36:3000:1724_1920x0_80_0_0_1ef2f67d9ff1ebb35b12904aa68c92e0.jpg
https://ria.ru/20251102/burevestnik-2052550504.html
https://ria.ru/20250428/mirotvortsy-2013749528.html
украина
испания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/65186/31/651863105_262:0:2871:1957_1920x0_80_0_0_393d494c068f202028c4c6d6c91a9617.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, испания, россия, оон, нато
В мире, Украина, Испания, Россия, ООН, НАТО
Испанский военный оценил возможность отправки на Украину миротворцев
Агилар: Испания не отправит военных на Украину, если не будет миссии ООН