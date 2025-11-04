Рейтинг@Mail.ru
Умер самый богатый человек Великобритании
16:17 04.11.2025 (обновлено: 21:42 04.11.2025)
Умер самый богатый человек Великобритании
Умер самый богатый человек Великобритании
в мире
великобритания
индия
в мире, великобритания, индия
В мире, Великобритания, Индия
Умер самый богатый человек Великобритании

CC BY 3.0 / TheAsianAwards - The 5th Asian Awards - Press Room - GP Hinduja / Гопичанд Хиндуджа
CC BY 3.0 / TheAsianAwards - The 5th Asian Awards - Press Room - GP Hinduja /
Гопичанд Хиндуджа. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 ноя — РИА Новости. Самый богатый человек Великобритании, бизнесмен индийского происхождения, миллиардер Гопичанд Хиндуджа скончался после продолжительной болезни в возрасте 85 лет, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Хиндуджа скончался во вторник после продолжительной болезни", — пишет издание.
Заболевание, с которым боролся миллиардер, не уточняется.
По данным Sunday Times, состояние семьи Хиндуджа составляет 35,3 миллиарда фунтов стерлингов (46 миллиардов долларов). Основной актив семьи — инвестиционная компания Hinduja Group.
Гопичанд Хиндуджа и его старший брат Шричанд переехали из Индии в Великобританию в 1980-х. Шричанд умер в 2023 году, после чего Гопичанд Хиндуджа стал председателем Hinduja Group.
В 2023 году Hinduja Group открыла отель в историческом здании в правительственном квартале Уайтхолл, которое до 1964 года использовало Министерство обороны Британии. В здании находится кабинет Уинстона Черчилля, который теперь сдается постояльцам за 18 000-25 000 фунтов стерлингов в сутки.
Старейший житель Германии Карл Хайдле - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Умер самый старый житель Германии
В мире, Великобритания, Индия
 
 
