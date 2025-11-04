Рейтинг@Mail.ru
Российских ватерполистов допустили до международных турниров
17:00 04.11.2025 (обновлено: 17:33 04.11.2025)
Российских ватерполистов допустили до международных турниров
Российских ватерполистов допустили до международных турниров
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052809394_0:25:1071:828_1920x0_80_0_0_fa158dcc44488343091b406fe31535c5.jpg
Спорт, Водное поло
Российских ватерполистов допустили до международных турниров

Российские ватерполисты смогут выступать на международных турнирах с 2026 года

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла правила, согласно которым российские ватерполисты смогут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.
Обновленные правила вступят в силу 1 января 2026 года. Спортсмены из России смогут участвовать в любых мероприятиях и соревнованиях по водным видам спорта для всех возрастных категорий.
Ватерполисты стали первыми российскими спортсменами с 2022 года, которые были допущены к участию в международных соревнованиях в игровых командных видах спорта. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил рекомендацию допускать россиян до турниров в нейтральном статусе, при этом организация предложила отказывать сборным в командных дисциплинах.
Ранее World Aquatics обновила критерии допуска на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
