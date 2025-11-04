Российских ватерполистов допустили до международных турниров

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла правила, согласно которым российские ватерполисты смогут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

Обновленные правила вступят в силу 1 января 2026 года. Спортсмены из России смогут участвовать в любых мероприятиях и соревнованиях по водным видам спорта для всех возрастных категорий.

Ватерполисты стали первыми российскими спортсменами с 2022 года, которые были допущены к участию в международных соревнованиях в игровых командных видах спорта. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил рекомендацию допускать россиян до турниров в нейтральном статусе, при этом организация предложила отказывать сборным в командных дисциплинах.