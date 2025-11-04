https://ria.ru/20251104/vankuver-2052842048.html
Клуб НХЛ выкупит контракт российского нападающего
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" выставил российского нападающего Виталия Кравцова на безусловный драфт отказов с целью расторжения... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T21:21:00+03:00
2025-11-04T21:21:00+03:00
2025-11-04T21:45:00+03:00
хоккей
спорт
виталий кравцов
ванкувер кэнакс
национальная хоккейная лига (нхл)
"Ванкувер" выставил российского хоккеиста Кравцова на безусловный драфт отказов