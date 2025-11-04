Рейтинг@Mail.ru
21:21 04.11.2025 (обновлено: 21:45 04.11.2025)
Клуб НХЛ выкупит контракт российского нападающего
Клуб НХЛ выкупит контракт российского нападающего

© официальный сайт ХК "Трактор"Виталий Кравцов
Виталий Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" выставил российского нападающего Виталия Кравцова на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
"Ванкувер" в августе подписал двусторонний контракт с 25-летним россиянином на один сезон. В начале октября "Кэнакс" выставили Кравцова на драфт отказов, но ни один из клубов НХЛ не забрал форварда. В нынешнем сезоне он не выходил на лед в матчах НХЛ.
В прошлом сезоне Кравцов играл за челябинский "Трактор", он провел 66 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 58 очков (27 голов + 31 передача). Также в его активе 19 матчей и 7 (6+1) очков в плей-офф. В сезоне-2024/25 его клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где в серии уступил ярославскому "Локомотиву".
Ранее Кравцов уже выступал за "Ванкувер" в сезоне-2022/23 и провел 16 матчей, набрав 2 (1+1) очка. Также в НХЛ он играл за "Нью-Йорк Рейнджерс". Суммарно в активе форварда 64 матча и 12 (6+6) очков в североамериканской лиге.
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
СМИ назвали заработок Овечкина на рекламе за отпуск в России
11 сентября, 09:27
 
