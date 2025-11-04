Постпред США обвинил миротворцев ООН в невыполнении своих задач

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью порталу Breitbart выступил с обвинениями в адрес миротворческих миссий Организации Объединенных Наций, заявив, что они не выполняют своих задач.
Как отметил американский дипломат, генсек ООН Антониу Гутерреш согласился провести сокращение миротворческих миссий на 25% по всему миру.
"Это уже начинает происходить", - добавил Уолтц.
По его словам, целью США в данном вопросе является возврат ООН к своей основной миссии, которой Уолтц назвал предотвращение новой мировой войны и укрепление мира во всем мире.
В октябре Уолтц заявил о необходимости реформирования организации для способствования миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа. Постпред США отмечал, что планирует достигнуть этой цели путем переориентации ООН от повестки, которую Уолтц считает неуместной, в сторону усилий по установлению мира.