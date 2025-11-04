Рейтинг@Mail.ru
04.11.2025

Постпред США обвинил миротворцев ООН в невыполнении своих задач
03:16 04.11.2025
Постпред США обвинил миротворцев ООН в невыполнении своих задач
Постпред США обвинил миротворцев ООН в невыполнении своих задач - РИА Новости, 04.11.2025
Постпред США обвинил миротворцев ООН в невыполнении своих задач
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью порталу Breitbart выступил с обвинениями в адрес миротворческих миссий Организации Объединенных... РИА Новости, 04.11.2025
в мире
сша
майк уолтц
антониу гутерреш
дональд трамп
оон
сша
Постпред США обвинил миротворцев ООН в невыполнении своих задач

Постпред США Уолтц: миротворцы ООН разбросаны по миру и не выполняют своих задач

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью порталу Breitbart выступил с обвинениями в адрес миротворческих миссий Организации Объединенных Наций, заявив, что они не выполняют своих задач.
"Миротворцы ООН разбросаны по всему миру, некоторые из этих миротворческих миссий сидят по 30, 40, 50 лет. Очевидно, что они не выполняют своих задач", - сказал Уолтц.
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
США покажут ООН суровую любовь ради реформ, заявил Майк Уолц
02:37
Как отметил американский дипломат, генсек ООН Антониу Гутерреш согласился провести сокращение миротворческих миссий на 25% по всему миру.
"Это уже начинает происходить", - добавил Уолтц.
По его словам, целью США в данном вопросе является возврат ООН к своей основной миссии, которой Уолтц назвал предотвращение новой мировой войны и укрепление мира во всем мире.
В октябре Уолтц заявил о необходимости реформирования организации для способствования миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа. Постпред США отмечал, что планирует достигнуть этой цели путем переориентации ООН от повестки, которую Уолтц считает неуместной, в сторону усилий по установлению мира.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Трамп предложил прекратить финансирование миротворческих миссий ООН
2 мая, 18:07
 
