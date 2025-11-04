На Украине задержали подполковника за переправку военнообязанных за границу

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Подполковник украинского министерства обороны задержан на Украине по подозрению в переправке военнообязанных за границу, сообщил во вторник офис генпрокурора.
"Задержан подполковник минобороны, которого подозревают в переправке военнообязанных в Европу… Разоблачен заместитель начальника одного из военных представительств министерства обороны Украины, который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, за переправку мужчин за границу он просил 7,5 тысяч евро. Задержали его во время передачи денег. Имя чиновника минобороны не сообщают.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.