Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали подполковника за переправку военнообязанных за границу - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/ukraina-2052849387.html
На Украине задержали подполковника за переправку военнообязанных за границу
На Украине задержали подполковника за переправку военнообязанных за границу - РИА Новости, 04.11.2025
На Украине задержали подполковника за переправку военнообязанных за границу
Подполковник украинского министерства обороны задержан на Украине по подозрению в переправке военнообязанных за границу, сообщил во вторник офис генпрокурора. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T22:08:00+03:00
2025-11-04T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
европа
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
https://ria.ru/20250828/ukraina-2038011555.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали подполковника за переправку военнообязанных за границу

На Украине задержали подполковника по подозрению в переправке мужчин за границу

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Подполковник украинского министерства обороны задержан на Украине по подозрению в переправке военнообязанных за границу, сообщил во вторник офис генпрокурора.
"Задержан подполковник минобороны, которого подозревают в переправке военнообязанных в Европу… Разоблачен заместитель начальника одного из военных представительств министерства обороны Украины, который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, за переправку мужчин за границу он просил 7,5 тысяч евро. Задержали его во время передачи денег. Имя чиновника минобороны не сообщают.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Граждане Украины до 22 лет уже покидают страну, заявили в погранслужбе
28 августа, 08:54
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала