На Украине задержали подполковника за переправку военнообязанных за границу

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Подполковник украинского министерства обороны задержан на Украине по подозрению в переправке военнообязанных за границу, сообщил во вторник офис генпрокурора.

По информации ведомства, за переправку мужчин за границу он просил 7,5 тысяч евро. Задержали его во время передачи денег. Имя чиновника минобороны не сообщают.