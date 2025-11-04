ЕК указала на проблему пыток в тюрьмах на Украине

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Пытки в украинских тюрьмах остаются актуальной проблемой, следует из отчета ЕК о членстве страны в Евросоюзе.
Сегодня Еврокомиссия поддержала цель Киева по завершению переговоров о вступлении в ЕС к концу 2028 года.
"Произошли некоторые позитивные изменения в плане правовых гарантий, материальных условий в отдельных учреждениях и расширения возможностей Государственного бюро расследований (ГБР) по расследованию утверждений о пытках. Тем не менее пытки и жестокое обращение по-прежнему вызывают озабоченность в тюремной системе Украины", — говорится в документе.
Отмечается, что расследование и судебное преследование по таким делам должны проводиться быстро и быть эффективными.
В прошлом году ГБР сообщило о разоблачении масштабной системы пыток заключенных в украинских колониях в нескольких регионах. Четырем сотрудникам Божковской исправительной колонии № 16 предъявили обвинения.
