ЕК указала на проблему пыток в тюрьмах на Украине - РИА Новости, 04.11.2025
16:11 04.11.2025 (обновлено: 19:38 04.11.2025)
ЕК указала на проблему пыток в тюрьмах на Украине
Пытки в украинских тюрьмах остаются актуальной проблемой, следует из отчета ЕК о членстве страны в Евросоюзе.
в мире
украина
киев
еврокомиссия
евросоюз
украина
киев
в мире, украина, киев, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Еврокомиссия, Евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Пытки в украинских тюрьмах остаются актуальной проблемой, следует из отчета ЕК о членстве страны в Евросоюзе.

Сегодня Еврокомиссия поддержала цель Киева по завершению переговоров о вступлении в ЕС к концу 2028 года.

«

"Произошли некоторые позитивные изменения в плане правовых гарантий, материальных условий в отдельных учреждениях и расширения возможностей Государственного бюро расследований (ГБР) по расследованию утверждений о пытках. Тем не менее пытки и жестокое обращение по-прежнему вызывают озабоченность в тюремной системе Украины", — говорится в документе.

Отмечается, что расследование и судебное преследование по таким делам должны проводиться быстро и быть эффективными.
В прошлом году ГБР сообщило о разоблачении масштабной системы пыток заключенных в украинских колониях в нескольких регионах. Четырем сотрудникам Божковской исправительной колонии № 16 предъявили обвинения.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Совет Европы игнорирует пытки со стороны Украины, заявил Володин
