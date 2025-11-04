ВСУ заставляли шахтеров копать окопы, заявил беженец

"Шахтеров возили, сказали копать траншеи, а им бронь (освобождение от мобилизации - ред.). И тех, кто копал, их всех и забрали, прямо из шахт. Шахтеров возили укрепрайоны строить. Мне хлопцы рассказывали - смена спускается, или перед спуском человек 10-20 на копания вот этих окопов (забирают - ред.)", - сказал Бойко.