ВСУ заставляли шахтеров копать окопы, заявил беженец
Украинские военные использовали шахтеров под предлогом освобождения от мобилизации, чтобы копать окопы, рассказал РИА Новости беженец из села Новопавловка Роман РИА Новости, 04.11.2025
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские военные использовали шахтеров под предлогом освобождения от мобилизации, чтобы копать окопы, рассказал РИА Новости беженец из села Новопавловка Роман Бойко.
"Шахтеров возили, сказали копать траншеи, а им бронь (освобождение от мобилизации - ред.). И тех, кто копал, их всех и забрали, прямо из шахт. Шахтеров возили укрепрайоны строить. Мне хлопцы рассказывали - смена спускается, или перед спуском человек 10-20 на копания вот этих окопов (забирают - ред.)", - сказал Бойко.
Он добавил, что непосредственно эти случаи происходили с работниками шахты "Западная". А укрепрайоны силами шахтеров создавались рядом с железной дорогой.