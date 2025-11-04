Украинский "Энергоатом" застраховал свое руководство на случай ареста

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Энергоатом" застраховала свой наблюдательный совет, в том числе на случай ареста, стоимость соглашения составила более 19 миллионов гривен (свыше 450 тысяч долларов), свидетельствуют данные из электронной системы публичных закупок.

Согласно порталу, контракт заключен со страховой компанией Colonnade Ukraine, застрахована ответственность главы и членов наблюдательного совета, контракт заключен на год.

Из общей страховой премии 17,37 миллиона гривен (почти 414 тысяч долларов) потрачены на покрытие ответственности членов набсовета, более 1,9 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов) - на покрытие убытков застрахованных лиц, которые подлежат возмещению.

Общая страховая сумма (общий лимит ответственности), согласно документам, составляет 8 миллионов евро. "Территория действия страхового покрытия - весь мир, за исключением территории США /Канады", - говорится в документах. Также страховое покрытие не будет действовать в зонах ведения боевых действий и на территории новых регионов России

В числе страховых случаев в документах указаны расходы на защиту; расходы, связанные с залогом, мерами пресечения; расходы на восстановление репутации; расходы на "необходимую психологическую помощь"; замену автомобиля и так далее.