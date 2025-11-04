Винус Уильямс в 45 лет получила wild card на турнир в Окленде

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Победительница семи турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс получила wild card для участия в турнире категории WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия), сообщается на странице соревнования в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).