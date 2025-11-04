Рейтинг@Mail.ru
23:00 04.11.2025 (обновлено: 00:07 05.11.2025)
Винус Уильямс в 45 лет получила wild card на турнир в Окленде
Винус Уильямс в 45 лет получила wild card на турнир в Окленде
Победительница семи турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс получила wild card для участия в турнире категории WTA 250 в... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
спорт, винус уильямс, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Винус Уильямс, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Винус Уильямс в 45 лет получила wild card на турнир в Окленде

Винус Уильямс в 45 лет получила wild card для участия в турнире в Окленде

© Фото : Сайт WTAВинус Уильямс
Винус Уильямс - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Сайт WTA
Винус Уильямс. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Победительница семи турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс получила wild card для участия в турнире категории WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия), сообщается на странице соревнования в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Турнир в Окленде пройдет с 5 по 17 января 2026 года.
В текущем сезоне Уильямс принимала участие в турнире категории WTA 500 в Вашингтоне, турнире категории WTA 1000 в Цинциннати и Открытом чемпионате США.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Экс-тренер Серены Уильямс считает, что Андреева станет первой ракеткой мира
8 октября, 11:32
 
ТеннисСпортВинус УильямсЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
