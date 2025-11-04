Си Цзиньпин назвал Мишустина другом народа Китая

Рейтинг@Mail.ru
06:58 04.11.2025 (обновлено: 11:12 04.11.2025)
Дарья Буймова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине. 4 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине. 4 ноября 2025
ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал российского премьера Михаила Мишустина хорошим другом народа Китая и высоко оценил его вклад в развитие сотрудничества. Такое мнение он высказал, открывая двустороннюю встречу с главой российского правительства.
"Вы хороший друг китайского народа и за последние годы усердно работаете над продвижением нашего многопланового сотрудничества. Я позитивно оцениваю ваш вклад", - сказал китайский лидер.
Мишустин передал Си Цзиньпину наилучшие пожелания от Путина
06:20
По мнению Си Цзиньпина, с начала этого года на фоне турбулентной обстановки китайско-российские отношения устойчиво продвигаются с прицелом на высокоуровневое и высококачественное развитие. "Мы с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным дважды встретились в Москве и в Пекине, провели обстоятельный обмен мнениями по стратегическим и комплексным вопросам китайско-российских отношений, наметили новые планы, задали новые ориентиры. Можно сказать, что высокий уровень стратегического взаимного доверия и тесные контакты между главами государств являются ключевой гарантией устойчивого развития всеобъемлющего стратегического партнерства", - заметил председатель КНР.
Он также напомнил, что во время регулярной встречи глав правительств двух стран Мишустин с премьером Госсовета КНР Ли Цяном "провели всестороннюю ревизию и обобщение двустороннего сотрудничества в различных сферах, добились конструктивных результатов". "Надеюсь, что вы можете поддерживать тесную координацию и реализовать наши договоренности с президентом Путиным, исходя из коренных интересов двух стран и народов, углублять двустороннее сотрудничество, чтобы внести больший вклад не только нашим странам, но и развитию во всем мире", - подытожил Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин рассказал Мишустину о годах, проведенных в Ханчжоу
