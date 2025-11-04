Си Цзиньпин назвал Мишустина другом народа Китая

ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал российского премьера Михаила Мишустина хорошим другом народа Китая и высоко оценил его вклад в развитие сотрудничества. Такое мнение он высказал, открывая двустороннюю встречу с главой российского правительства.

"Вы хороший друг китайского народа и за последние годы усердно работаете над продвижением нашего многопланового сотрудничества. Я позитивно оцениваю ваш вклад", - сказал китайский лидер.