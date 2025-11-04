https://ria.ru/20251104/tszinpin-2052712874.html
Си Цзиньпин поздравил Мишустина с Днем народного единства
Си Цзиньпин поздравил Мишустина с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Си Цзиньпин поздравил Мишустина с Днем народного единства
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил премьера РФ Михаила Мишустина и членов российского правительства с отмечаемым 4 ноября Днем народного единства. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T06:22:00+03:00
2025-11-04T06:22:00+03:00
2025-11-04T11:06:00+03:00
россия
китай
си цзиньпин
михаил мишустин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052728947_0:474:2799:2048_1920x0_80_0_0_d06054c1d502f2a2615398585e5e7b00.jpg
https://ria.ru/20251031/den-narodnogo-edinstva-v-rossii-2051811007.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052728947_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_5d0c8797a46bee177e254ebed6b984e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, си цзиньпин, михаил мишустин, в мире
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, В мире
Си Цзиньпин поздравил Мишустина с Днем народного единства
Си Цзиньпин поздравил Мишустина и членов правительства с Днем народного единства