Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин поздравил Мишустина с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 04.11.2025 (обновлено: 11:06 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/tszinpin-2052712874.html
Си Цзиньпин поздравил Мишустина с Днем народного единства
Си Цзиньпин поздравил Мишустина с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Си Цзиньпин поздравил Мишустина с Днем народного единства
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил премьера РФ Михаила Мишустина и членов российского правительства с отмечаемым 4 ноября Днем народного единства. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T06:22:00+03:00
2025-11-04T11:06:00+03:00
россия
китай
си цзиньпин
михаил мишустин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052728947_0:474:2799:2048_1920x0_80_0_0_d06054c1d502f2a2615398585e5e7b00.jpg
https://ria.ru/20251031/den-narodnogo-edinstva-v-rossii-2051811007.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052728947_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_5d0c8797a46bee177e254ebed6b984e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, си цзиньпин, михаил мишустин, в мире
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, В мире
Си Цзиньпин поздравил Мишустина с Днем народного единства

Си Цзиньпин поздравил Мишустина и членов правительства с Днем народного единства

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине. 4 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине. 4 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине. 4 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил премьера РФ Михаила Мишустина и членов российского правительства с отмечаемым 4 ноября Днем народного единства.
"Сегодня День народного единства России. Хотел бы сначала поздравить вас и всех членов российской делегации с праздником", - сказал китайский лидер, открывая двустороннюю встречу в Доме народных собраний.
празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
 
РоссияКитайСи ЦзиньпинМихаил МишустинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала