Опасность атаки беспилотников объявлена в Татарстане, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.11.2025
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
На территории Республики Татарстан объявили режим беспилотной опасности