https://ria.ru/20251104/trevoga-2052696379.html
В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА
В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 04.11.2025
В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА
Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявлен на всей территории Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T01:34:00+03:00
2025-11-04T01:34:00+03:00
2025-11-04T01:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА
На всей территории Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА